Recapturan en Villarrica a uno de los fugados de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú

El preso recapturado es Justo Pastor Morel, de 50 años de edad, oriundo de Villa Hayes, condenado a 15 años por robo agravado (asalto) y que cayó por última vez en 2022. El comisario Blas Fernández explicó que recibieron la información de que el prófugo del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú estaba en la ciudad y vigilaron la zona donde finalmente lo atraparon.

Morel fue localizado y detenido en la ciudad de Villarrica, en una operación efectuada por policías de Investigaciones del departamento de Guairá.

Justo Pastor Morel escapó de la cárcel de Minga Guazú el lunes 19 de enero pasado a la 01:35 con su compañero de celda César Lino Aguirre Leguizamón, de 28 años de edad, con último domicilio en Ñemby, sentenciado a 10 años, quien estaba encerrado desde 2016, es decir, a punto de cumplir su pena.

Ambos compartían la celda A28 de la planta alta del módulo 5, en un sector convencional, es decir, de seguridad “normal”, donde los internos usan uniformes amarillos que se asignan a los de mediana peligrosidad.

Video: Así burlaron la seguridad del penal de máxima seguridad de Minga Guazú y lograron escapar dos presos

Los dos trabajaban en la talabartería (taller donde se trabaja con cuero), de donde escondieron las herramientas con las que cortaron los barrotes del ventanal de su celda.

Según los datos preliminares, Morel habría dicho a los policías que no pagó por su fuga y que se separó de su compañero al tercer día del escape. Por ende, supuestamente no sabe nada de él.

La otra fuga

Esta, la de los dos asaltantes condenados, fue la segunda fuga de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.

La anterior y que de hecho fue la primera se produjo el 26 de marzo de 2025, cuando huyeron ocho internos que estaban alojados en el módulo 8 de máxima seguridad.

Los que se escaparon cuando eso fueron los paraguayos los paraguayos Fredy González Delvalle, Wilson Darío Rotela Coronel, Blas Pablo Melgarejo Benítez, Fernando José Aquino Salinas, Derlis Ramón Giménez Olivella y Juan Valentín Insfrán Espínola, así como los brasileños Anderson Queiroz de Freitas y Marcio Quadra Caetano.

De este grupo, quedan prófugos Wilson Darío, Juan Valentín Insfrán Espínola y Marcio Quadra Caetano.