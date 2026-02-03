Operación Escudo Guaraní: Senad y CODI destruyen 57.500 kg de marihuana en Alto Verá.

En el marco del operativo denominado Escudo Guaraní, se logró la localización y destrucción de 12 parcelas de marihuana, equivalentes a 19 hectáreas de cultivo, además de 500 kg de marihuana picada y 5 kg de semillas.

La incursión fue realizada mediante un trabajo en conjunto entre el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), este lunes, en una zona boscosa de la colonia Cerrito, en el distrito de Alto Verá, Itapúa.

Según lo informado por el CODI, en total fueron erradicados 57.500 kg de cultivos ilícitos. Luego de la eliminación del cultivo procedieron a la incineración de todos los elementos incautados.

Los intervinientes estiman que el daño para las organizaciones criminales es de alrededor de U$S 1.725.000 en el mercado nacional o, en su defecto, U$S 8.625.000 en el mercado internacional.

