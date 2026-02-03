Detienen a hombre en motel con auto hurtado de su expareja

Un peculiar incidente de supuesto hurto se desarrolló entre el domingo y ayer, lunes, entre las localidades de San Antonio y Villa Elisa.

Según relató a ABC Color el comisario Luis Méndez, jefe de la Comisaría 11 Central, el pasado domingo una mujer presentó en San Antonio una denuncia de hurto de un automóvil Hyundai Grand i10.

Ese mismo día, en horas de la tarde, la Policía recibió información de que el vehículo estaba circulando por Villa Elisa, en la zona de Cuatro Mojones.

Hallaron el vehículo en un motel

Sin embargo, los uniformados no lograron dar con el rodado hasta ayer lunes, cuando lograron rastrearlo hasta un motel de esa zona de Villa Elisa, en una de cuyas habitaciones hallaron a Giuliano Diosnel Riveros (36 años), expareja de la propietaria del rodado, quien se hallaba en compañía de una mujer.

Riveros, quien dijo haber prestado el vehículo, quedó detenido.