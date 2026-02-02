Así reaccionó la madre de Edelio Morínigo tras el hallazgo de caleta atribuida al EPP

Doña Obdulia Florenciano, madre del suboficial policial secuestrado Edelio Morínigo, habló con ABC en guaraní, y relató que se enteró del hallazgo de la caleta vinculada al EPP a través de los medios de comunicación. Relató que posteriormente fue convocada por las autoridades para observar las evidencias incautadas.

Señaló que esta es la primera vez, desde la desaparición de su hijo, que es llamada para presenciar directamente elementos vinculados a la investigación.

Recordó que en anteriores procedimientos, como el realizado años atrás en la estancia Guaraní, la familia no tuvo acceso a las evidencias y solo recibió información parcial.

“Después de tantos años, esto me sorprendió. Me pregunté qué está pasando y qué es lo que encontraron, porque nunca antes nos llamaron así”, expresó.

Espera hallar datos de Edelio en computadora o celular

Según indicó, fue informada sobre la existencia de una computadora y un teléfono celular hallados dentro de la caleta, objetos ella mantiene su esperanza de que contengan datos que permitan conocer el destino de su hijo.

Edelio Morínigo fue secuestrado el 5 de julio de 2014 por el EPP, y desde entonces su paradero sigue siendo desconocido. Doña Obdulia afirmó que sigue sintiendo dolor por la ausencia de su hijo y que, con el paso del tiempo, la familia solo espera alguna información.

“Espero que algún día tengamos noticias de él. Sea cual sea la situación, vamos a aceptar la realidad. Al menos, encontrar sus restos”, manifestó.

El hallazgo de la caleta también reavivó las expectativas de otra familia afectada por secuestros atribuidos al EPP. Se trata de la familia del exvicepresidente de la República Óscar Denis Sánchez, secuestrado el 9 de septiembre de 2020 y cuyo paradero también continúa siendo desconocido.