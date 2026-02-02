Esto es lo que se encontró en la caleta hallada en Concepción y la vinculan con el EPP

Autoridades del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y del Ministerio Público brindaron detalles este lunes sobre el contenido de la caleta hallada en el predio de la estancia Ramonita, ubicada en la localidad de Cerro Mojón, distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción.

Según confirmaron, las evidencias encontradas vinculan el contenedor ilícito con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El comandante del CODI, general de Brigada Alberto Gaona García, explicó que el hallazgo fue posible gracias a informaciones proveídas por el Batallón de Inteligencia Militar, en coordinación con el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. Señaló que el tambor enterrado corresponde al modus operandi utilizado históricamente por el grupo armado para ocultar materiales y recursos logísticos.

Entre los elementos incautados se encuentran una computadora portátil, un teléfono celular y un artefacto explosivo con su respectivo iniciador. De acuerdo con el general Gaona, estas evidencias son consideradas de alto valor para las investigaciones en curso y podrían aportar datos relevantes en el marco de las causas abiertas por secuestro.

Esperan encontrar datos sobre secuestrados

El fiscal antisecuestro Pablo Zárate confirmó que los objetos hallados serán inventariados y sometidos a peritajes técnicos con carácter de urgencia.

Indicó que el objetivo principal es determinar si la información contenida en los dispositivos electrónicos permite avanzar en la búsqueda de los secuestrados Edelio Morínigo y Óscar Denis.

El agente fiscal detalló además que las familias de los secuestrados fueron debidamente informadas sobre el procedimiento, el lugar del hallazgo y las etapas que siguen a partir de ahora, conforme al derecho a la información que les asiste.

Hallaron un panfleto vinculante con el EPP

A simple vista, uno de los indicios que refuerzan la vinculación con el EPP es un panfleto encontrado dentro de la caleta.

Desde el Batallón de Inteligencia Militar señalaron que el hallazgo es resultado de un proceso continuo de inteligencia desarrollado en la zona norte del país, especialmente en el departamento de Concepción.

Las autoridades recordaron que el sistema de caletas es una práctica utilizada por grupos armados para asegurar provisiones y equipos en caso de enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

El último hallazgo de características similares en la zona vinculantes con el EPP se había registrado hace aproximadamente ocho años.