Policía, en “alerta” por protestas contra reforma de la Caja Fiscal

Ante las múltiples convocatorias de protestas a nivel país, la Comandancia de la Policía activó un dispositivo de seguridad reforzado en distintos puntos por las protestas.

El comisario Juan Agüero señaló que la mayor fuerza efectiva acompañará las protestas en la zona de Asunción, sobre todo en la zona del Congreso Nacional, donde se debatirán las reformas de las Cajas Fiscal y Parlamentaria mañana.

El comisario afirmó que estarían alrededor de 500 uniformados cerca del Congreso. Además, van a cubrir el Ministerio Público, el Ministerio de Economía, la Vicepresidencia y la Presidencia.

Afirmó que los uniformados de las distintas comisarías y de prevención no van a portar armas de fuego. No obstante, confirmó que los Antidisturbios sí tendrán escopetas calibre 12, con los cartuchos “no letales” y “agresivos químicos”; es decir, gases lacrimógenos.

“En caso de que se desborde o se genere algún disturbio, ellos son los que entran en acción para poder contener”, manifestó en ABC Cardinal.

El comisario afirmó que hasta el momento no recibieron información alguna sobre posibles intenciones de incidentar la protesta, por lo que se espera que se dé una jornada de movilización pacífica.

“Ojalá que no ocurra (incidentes), pero tenemos que prever”, señaló.

Sostuvo que no se permitirán cierres de rutas y el objetivo es que los comisarios locales conversen con los líderes de las protestas para garantizar el libre tránsito.

Destacó que personal policial en situación de retiro se sumará a las protestas y ellos están facilitando las conversaciones para garantizar que sean pacíficas.

Finalmente, sostuvo que la alerta de seguridad se desactivará cuando se retiren todos los manifestantes de la ciudad capital.