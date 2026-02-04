Cartismo “maquillará” la jubilación parlamentaria para evitar reproche ciudadano

Tras una solicitud firmada por 20 diputados de diferentes sectores, el presidente de la Comisión Permanente de Congreso, senador Colym Soroka (ANR, independiente), emitió ayer la convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para tratar mañana a las 08:30 un proyecto -que estaba dormido hace tiempo- de modificación de la Caja Parlamentaria. Luego, a las 10:00, estudiarán en otra reunión extraordinaria la reforma de la Caja Fiscal, que en realidad es el objetivo central del cartismo.

“El proyecto de ley que se quiere usar como base para la reforma de la Caja Parlamentaria para este jueves es realmente una bazofia, es una adefesio, esa es la realidad”, afirmó el diputado Raúl Benítez (independiente), quien junto con su colega Johanna Ortega (Partido País Solidario) habían presentado una iniciativa para eliminar la “jubilación vip”.

El legislador fundamentó su repudio al proyecto a ser analizado en varios puntos graves que detectó, como la intención de que los 3.436 funcionarios permanentes del Congreso (incluidos los del Senado y Diputados) pasen a ser parte de la Caja Parlamentaria.

De dicho total, 799 funcionarios corresponden al Congreso, 983 al Senado y 1.654 son de la Cámara de Diputados, los cuales ahora los proyectistas pretenden que pasen a formar parte de la Caja Parlamentaria sin que hayan expuesto el impacto financiero o un estudio de cálculo actuarial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Diputados convoca a sesión extra para tratar reforma de caja parlamentaria

Además del insuficiente análisis del impacto presupuestario y en la sostenibilidad de una Caja que este año tiene asignados unos G. 4.500 millones de fondos de los contribuyentes, Benítez afirmó que también implicará un incremento millonario en la cantidad de dinero que pasarán a manejar los actuales administradores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cálculos extraoficiales señalan que pasarían a manejar al año unos G. 66.027 millones. “Lo que se va a probar en serio este jueves así como está redactado hoy, es realmente un soco en la cara de los ciudadanos. Si la Caja Parlamentaria por sí sola ya era un golpe a los ciudadanos, esto pasa a ser una patada en la cara de los ciudadanos”, insistió.

Agregó que el proyecto plantea que los funcionarios de la Caja Parlamentaria sean pagados por el ciudadano.

Más allá de los puntos señalados por el diputado opositor, el referido planteamiento no elimina los privilegios escandalosos de los legisladores, si se comparan con el trabajador común.

Por ejemplo, siempre alegan que sus condiciones de privilegio, como es jubilarse con 10 a 15 años de aporte y solo 55 años de edad se “justifican” porque el porcentaje de aporte es mayor al promedio.

Sin embargo, a estos -incluso ya con su “reforma”- se les descontará el 24% de su millonaria dieta, que actualmente es de G. 37.900.000, mientras que por ejemplo a los docentes, con la reforma se les pretende descontar el 24,5% del salario (19% de aporte más 5,5% para el fondo de salud del Instituto de Previsión Social), con la diferencia de que sus ingresos son considerablemente menores.

También mantendrán la pensión de por vida a sus herederos, agregando apenas que el cobro sea desde los 65 años para evitar más “viudos/as jóvenes”.

Lea más: La UNA declara paro total este jueves por estudio de la reforma de la Caja Fiscal

Tampoco tocarían los años de aporte, pudiendo estos jubilarse con solo 10 a 15 años de aporte, mientras que, por ejemplo, para el retiro en IPS de manera ordinaria se exige 60 años de edad y 25 años de aporte como mínimo.

En base a la dieta actual, los legisladores que se jubilen a partir de ahora cobrarán pensiones que van desde G. 18.950.000 a los G. 26.530.000, en un país donde el 70% de la población no tiene jubilación.

Contradicción sobre eliminar

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, el aliado cartista Hugo Meza, alegó que supuestamente eliminar la Caja Parlamentaria sería más “injusto” y más caro para la ciudadanía, aunque el presidente de la Comisión Permanente, senador Colym Soroka (ANR, independiente), señala que sería viable la Caja dejando de pagar a aquellos que ya cobraron más de lo que fue su aporte total.

“¿Por qué no nos volcamos a la decisión de la eliminación (de la Caja Parlamentaria)? No es que estemos en contra de eliminar la Caja Parlamentaria. La eliminación significaría US$ 6 millones que cuesta ahora pagarle a exparlamentarios y herederos, pasaría sí a pagar el contribuyente, pero eso se nos hace más injusto”, alegó Meza.

Por su parte, el criterio de Soroka es otro: “hay que cortar” con la Caja Parlamentaria, incluso con los que ya son jubilados activos.

“Me van a decir que hay 210 jubilados. No hay problema. ¿Quién va a pagar eso?, nos dicen. Pero ponele que José ya se jubiló y todos estos años cuánto cobró como exparlamentario. Si ya se le devolvió su aporte, si retiró el total, ya no tiene nada que hablar con nosotros”, planteó.

Soroka también apuntó a otra caja que considera privilegiada, como la de la Corte Suprema de Justicia.

Luego irán por IPS, alertan y acusan de “letraditos” a cartistas

El diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) afirmó que el planteamiento de “reformar” la Caja Parlamentaria es una jugada de “letraditos” para atropellar luego la Caja de Jubilaciones y Pensiones del funcionario público (Caja Fiscal) y agrega que el siguiente objetivo del Poder Ejecutivo es avanzar sobre los trabajadores aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Este gobierno aumentó la brecha de desigualdad entre paraguayos. Ahora son los docentes y las Fuerzas Públicas, pero luego van a ir por la Caja de Jubilaciones del Instituto de Previsión Social. IPS ya no tiene plata, esta toda en un banco que es del Gobierno”, afirmó Vaesken.

Acotó que “hoy les están quitando más plata del bolsillo a los funcionarios públicos” y “mañana le van a sacar al que trabaja en una empresa privada”.

Lea más: Caja Fiscal: docentes anuncian movilización nacional para el jueves

Remarcó que no está en contra de las reformas, sino que se hagan a las apuradas sin motivo y tildó de “avivados” a los oficialistas por plantear tocar la jubilación vip, algo que él planteó en la pasada sesión de la Comisión Permanente, pero cartistas rechazaron.

“Los oficialistas actúan como famosos letraditos, ellos quieren marear y confundirle a la ciudadanía, decir que vamos a reformar la Caja Parlamentaria y a cambio de eso reformar la Caja Fiscal. Reformemos las dos pero hagámoslo bien, no sé por qué el apuro”, dijo.