Allanamiento en Ñemby: localizan la vivienda donde se habría planificado violento asalto a contador

La Policía Nacional allanó este jueves una vivienda en el barrio Mbokajaty de Ñemby en busca de los integrantes de la banda que intentó asaltar a un contador en Fernando de la Mora. Durante el hecho habían asesinaron al dueño de casa, Mario Roberto Gómez Zayas, y Emerson Giovanni Ruiz Acosta, alias Pingüi, fue abatido.

El fiscal Carlos Lugo confirmó que un menor de 17 años, sospechoso de haber participado del asalto, quedó detenido.

“Esto es a través de las investigaciones que realizaron los agentes de la Policía Nacional. La casa donde estamos es de donde se partió para cometer el asalto, donde falleció el contador jubilado y consecuentemente el fallecimiento de uno de los delincuentes”.

Luego confirmó que ya tienen individualizados a todos los participantes de esa noche. “Tenemos filmaciones de este lugar, del lugar donde se cometió el hecho”.

“Hoy pudimos dar con el chico de 17 años, que maneja informaciones muy importantes. Nos relató que luego de cometer el hecho las personas volvieron a este lugar y que estaban muy nerviosos. Ahora vamos a abocarnos a buscar a estas personas implicadas en el hecho", expresó el fiscal.

Para finalizar, apuntó que el menor estuvo en este lugar antes de que ellos salgan. “Sabe perfectamente quiénes son las cuatro personas que participaron. Y según las imágenes que tenemos, hay una que es muy similar a él. Si no participó del hecho, estuvo en el lugar", apuntó.