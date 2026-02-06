Allanamiento cerca de una escuela deja un detenido y gran cantidad de drogas

El procedimiento se realizó en la noche del jueves y estuvo a cargo del Departamento Antinarcóticos, bajo la dirección de la Unidad Especializada Contra el Narcotráfico N.º 2 del Ministerio Público, encabezada por el agente fiscal Ranulfo Benítez. El trabajo fue resultado de una investigación previa relacionada con la comercialización a gran escala de sustancias psicotrópicas.

El comisario Fernando Ruiz Díaz, de Antinarcóticos, calificó el resultado como “altamente positivo”, atendiendo a la cantidad de dosis retiradas de circulación.

Drogas incautadas y valor estimado

Durante el allanamiento se incautaron aproximadamente 1.700 dosis de clorhidrato de cocaína y unas 290 dosis de marihuana, además de un arma de fuego y tres motocicletas, cuya procedencia será determinada.

Según estimaciones de la Policía Nacional, cada dosis de cocaína tendría un valor cercano a los G. 50.000 en el mercado ilegal, tratándose de una sustancia de alta pureza. En ese sentido, el valor total de lo incautado rondaría los G. 100.000.000.

Aprehensión y otros involucrados

Hugo Daniel Fernández Olmedo, 25 años, fue aprehendido en el marco del procedimiento, mientras que otra persona ya fue identificada y se encuentra siendo buscada. El detenido intentó huir al percatarse de la presencia de la comitiva fiscal-policial, pero fue alcanzado y reducido a pocos metros del inmueble allanado.

El hombre manifestó que se encargaba de la distribución de la droga, actuando como una especie de “delivery”, aunque no cuenta con antecedentes policiales, según los registros informáticos.

Centro de acopio y redistribución

De acuerdo con los investigadores, el lugar funcionaba como un centro de acopio y redistribución, y no solamente como una boca de expendio. La vivienda era alquilada y las personas involucradas se encontraban en el sitio desde hace aproximadamente un mes.

Además, se destacó que la estructura operaba a escasos metros de una institución educativa, lo que agrava la situación. El teléfono celular del aprehendido será sometido a pericia con autorización judicial, con el objetivo de identificar a otros integrantes de la red.