Bus “chatarra” se estrella contra poste de la Ande en ex Acceso Sur y deja 3 heridos

Un accidente de tránsito con personas lesionadas se registró en la noche de este viernes en la zona sur de Fernando de la Mora, cuando un ómnibus de la Línea 54 perdió el control y terminó impactando contra una columna de la ANDE. Tres pasajeros resultaron heridos y fueron auxiliados por bomberos voluntarios.

El percance ocurrió alrededor de las 20:00, sobre la ruta PY01 (ex acceso Sur) y la intersección con la calle Usher Ríos. El ómnibus involucrado pertenece a la Línea 54, coche 28, con chapa BBP 522, y era conducido por Marcelino Ocampos González.

Según la manifestación del chofer, una presunta falla mecánica —problemas de la barra de dirección— habría provocado la pérdida de control del vehículo, derivando en el violento impacto contra una columna de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Pasajeros heridos fueron asistidos por bomberos

Como consecuencia del choque, tres pasajeros resultaron con lesiones en distintas partes del cuerpo. Se trata de Lucía Gómez Brisuela, José Alberto Benítez y Rubén Darío González Bogarín.

Los heridos fueron asistidos en el lugar por Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora y Villa Elisa, quienes brindaron los primeros auxilios y procedieron al traslado correspondiente para su atención médica.

Intervención policial

El procedimiento fue comunicado e intervenido por personal de la Comisaría 11ª Central, jurisdicción Arroyo Seco de la ciudad de Villa Elisa. El hecho fue caratulado como accidente de tránsito con lesiones, y se labró el acta correspondiente para su remisión a las autoridades competentes.