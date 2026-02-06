Fiscalía imputa a un funcionario del Ministerio de Trabajo por presunto cobro indebido

El fiscal Silvio Alegre, de la Sede 1 de Asunción, imputó a un funcionario público, de profesión abogado, que forma parte del MTESS por su presunta participación en la comisión del hecho punible de cobro indebido de honorarios.
Según los antecedentes, el imputado habría solicitado y recibido transferencias de dinero en su cuenta bancaria por parte de una firma que se encontraba sometida a un proceso de sumario administrativo ante la cartera estatal.
El dinero habría sido a cambio de la realización de gestiones vinculadas a ese procedimiento, pero por disposiciones normativas vigentes, el funcionario tenía prohibido la realización de estas gestiones particulares.
Sobre el caso, el Ministerio Público confirmó la apertura de un proceso penal, pero no brindó información sobre la identidad del imputado.
