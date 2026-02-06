Un sospechoso del crimen del pakistaní es candidato colorado a concejal

En los múltiples operativos realizados ayer por el crimen de Asad Ahmed, en Liberación, San Pedro, fueron identificados dos hermanos: Abilio Urunaga Cohene y Amado Urunaga Cohene. El jefe de Gabinete del departamento de Homicidios, David Delgado, confirmó que el segundo es “conocido en el mundo delincuencial” y su nombre aparece en numerosas publicaciones periodísticas por su participación en asaltos, por ejemplo a una casa de cambios en Asunción.

Por su parte, Abilio es candidato a concejal de Liberación por el Partido Colorado, según se observa en sus redes sociales. También fue electo miembro titular de la seccional colorada en su localidad, haciendo campaña por Honor Colorado y Santiago Peña.

Su lema para estas nuevas elecciones es “Al servicio de la gente. Por un nuevo Liberación”. Ante la prensa, tras ser detenido, dijo brevemente que no tiene nada que ver con el hecho y que es un trabajador.

El comisario Delgado evitó dar detalles respecto a su participación en el hecho. Sin embargo, en su vivienda se decomisaron prendas de vestir, celulares y otros elementos que guardarían relación con el crimen del empresario, registrado en el barrio Kennedy de Capiatá.

El jefe policial relató que confirmaron que los asesinos huyeron luego del hecho hacia la ruta PY02 y abandonaron allí el auto de la víctima. Luego fueron rescatados por un vehículo Toyota Corona y finalmente hicieron trasbordo a un Toyota Allion, donde llegaron hasta Liberación.

Señaló que también pudieron confirmar que los sospechosos tuvieron una reunión poco antes del crimen y luego volvieron a encontrarse en la misma vivienda, que fue una de las allanadas ayer.

Se descarta un asalto

Señaló que todos los elementos recolectados hasta la fecha indican que no se trató de un asalto mortal. Se sospecha que los autores del hecho fueron directamente para asesinar al empresario pakistaní Asad Ahmed, y llegaron con información precisa hasta la casa quinta donde se registró el hecho.

Fue el único golpeado y asesinado con 11 puñaladas, mientras otras dos personas permanecían maniatadas y encerradas, según el testimonio.

Los criminales se llevaron dinero en efectivo y su camioneta, que fue abandonada con la mitad del dinero robado. También otros elementos que se llevaron de la vivienda atacada fueron encontradas por la Policía, lo cual indica que el objetivo no fue el robo.