En IPS priorizan sábanas de lujo antes que equipos para salvar vidas, denuncia diputado

Pese a que en la página oficial de Contrataciones Públicas el llamado a licitación sigue apareciendo como “impugnado totalmente sin suspensión”, el diputado Mauricio Espínola denunció que ya fue adjudicado en noviembre pasado el servicio de lavandería y compra de sábanas por “entre 40 y 80″ millones de guaraníes.

“Acá hay una palabra que me llamó mucho la atención, evento (entre comillas), que para mí representa un concepto sin límites claros, que permite facturar de entrada la provisión masiva, en este caso textiles, como si fuera un servicio con valores que superan los 300.000 guaraníes por sábana, señaló el legislador.

Luego apuntó que el lavado tampoco es razonable, puesto que el IPS va a pagar 40.000 guaraníes por kilo. “En muchos de los casos se abonan 3.000 guaraníes por kilo inclusive. También de que este es un contrato plurianual y llega a 160.000 millones de guaraníes”.

Señaló que se garantiza la compra y el mantenimiento de sábana mientras no se garantiza el mantenimiento de equipos de electromedicina que son vitales para salvar vidas.

“Es legítimo preguntarse si algunas tragedias recientes podrían haberse evitado si estos equipos hubieran tenido la misma prioridad presupuestaria que esta licitación a la cual yo estoy cuestionando", remarcó el parlamentario.

En otro momento, Espínola se preguntó por qué una adjudicación que se hizo en noviembre del 2025 no está publicada en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como exige la ley. “Lo que yo estoy pidiendo es transparencia y una revisión del contrato. Y sobre todo que se priorice la salud de los asegurados”.

A renglón seguido sostuvo que no tiene sentido gastar 160 mil millones de guaraníes en esto, si faltan medicamentos, faltan insumos médicos, por un monto a lo mejor mucho menor.

“Con 30 mil millones de guaraníes el IPS podría haber equipado su propio centro de lavandería ya. Había adquirido maquinaria industriales, usaban las propias con un sistema operativo por más de 10 años”, concluyó.