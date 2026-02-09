Hallaron cadáver con una herida cortante en el cuello en San Pedro del Paraná

Agentes de la Comisaría Séptima de la Policía Nacional informaron sobre el hallazgo de un cadáver en la mañana de este lunes, cerca de las 11:40. Fue encontrado por pobladores que alertaron del hecho, en un camino vecinal de la compañía Potrero Yvate del distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.

El médico forense Fernando Martínez diagnosticó la probable causa de muerte como un “shock hipovolémico por herida cortante en el cuello”. Además, estimó que tendría entre 8 y 10 días de fallecido en el lugar.

Los intervinientes no lograron identificar al hombre porque no contaba con pertenencias que ayuden a esclarecer de quién se trataría.

Fueron convocados al sitio los equipos de los departamentos técnicos de Criminalística e Investigaciones, para lograr dar con la identidad del occiso, así como también levantar indicios de lo que potencialmente se trate de un hecho de homicidio.

