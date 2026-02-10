Hallan vehículo en aguas del río Paraná en San Cosme y Damián

Un vehículo fue hallado al mediodía de este martes, sumergido en las aguas del río Paraná, en cercanías de la desembocadura del canal Aguapey, dentro del área administrada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El camino conecta la ciudad de Coronel Bogado con San Cosme y Damián, y en cercanías se encuentra un puesto de control de la EBY.

Los datos preliminares indican que se trataría de un rodado tipo Toyota Hilux Surf, con patente AAOX 367. La matrícula no pertenecería a este tipo de rodado, ya que en el sistema del Departamento de Automotores figura como un Kia Sportage, blanco.

El rodado todavía no pudo ser extraído del agua, pero los buzos del Área Naval de Itapúa constataron que no se encuentran rastros de accidente, choque o de personas dentro del rodado. La principal hipótesis es que el mismo fue arrojado al cauce hídrico.

Los intervinientes no descartan que haya sido uno de los vehículos de escape del grupo de asaltantes que detonó la oficina de la empresa agroindustrial Algisa, en Coronel Bogado, durante la madrugada de este martes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Así fue el asalto y explosión de una empresa agroindustrial en Coronel Bogado

El fiscal de la causa, Rodolfo Colmán, fue comunicado del hecho y se aguardará la extracción de este automóvil para determinar si existe relación con el crimen investigado.