Allanamientos en Saltos del Guairá y Puente Kyjhá por sicariatos contra policía y sojeros

Uno de los allanamientos por sicariato se hizo en el barrio San Jorge del kilómetro 3 de Saltos del Guairá, la capital del departamento de Canindeyú, el miércoles de tarde.

Fue en una casa donde vivía hasta hace poco la empresaria brasileña Marjori Mikaela Souza Barroso, de 29 años, quien sería la administradora del pub El Charro del centro de Saltos del Guairá, donde el lunes de madrugada fue asesinado el suboficial mayor de la Policía Nacional Crecencio Giménez Martínez, de 39 años, alias Pengueto.

Este fue ejecutado frente a decenas de clientes del local nocturno por un sicario que actuó en una motocicleta.

Supuestamente, la empresaria brasileña y el policía paraguayo también llegaron a ser pareja y de hecho habrían manejado juntos por un tiempo el pub El Charro, hasta que se pelearon y se separaron, tras lo cual ella habría amenazado varias veces a él.

Sin embargo, los efectivos policiales aclararon que no encontraron ninguna evidencia relacionada con el crimen.

Intervinieron agentes de Investigaciones de Canindeýu (de la oficina central de Saltos del Guairá) y el fiscal Abelino Bareiro Aguirre.

Brutal ataque contra sojeros

Los otros dos cateos se hicieron también el miércoles de tarde, pero en la colonia Alborada y en la colonia San Juan, ambas del distrito de Francisco Caballero Álvarez, también conocido como Puente Kyjhá, siempre en el departamento de Canindeyú.

Estos procedimientos se concentraron en las propiedades del productor de soja paraguayo Odair Bueno Da Silva, de 43 años, quien el 12 de agosto de 2025 sufrió un ataque de sicarios en el que él resultó herido pero murió su esposa, Eliane Dalazen Zatt, de 41 años.

Supuestamente, aquel atentado habría sido ordenado por el también sojero paraguayo Edimar Souza Dos Santos, de 37 años, alias Boneco, en el marco de una disputa con Odair por el alquiler de tierras ancestrales de indígenas de la comunidad Cerro Pytã del distrito de Corpus Christi.

Precisamente, el martes de mañana, Boneco fue asesinado también por sicarios en la misma comunidad indígena Cerro Pytã de Corpus Christi, cuando estaba en compañía de su socio comercial Ari de Oliveira, de 45 años, quien era candidato a concejal de Ybyrarobaná por el Partido Colorado.

La sospecha que llevó a los investigadores a allanar las propiedades de Odair Bueno Da Silva es que este pudo haber sido el mandante del atentado del martes último contra Edimar Souza Dos Santos y Ari de Oliveira, en venganza por el otro atentado de agosto del año pasado.

Sin embargo, los intervinientes tampoco hallaron evidencias concretas que conecten a Odair con el doble homicidio.

Actuaron policías de Investigaciones de Canindeyú (de la oficina regional de Katueté) y el fiscal Óscar Javier Paredes López.