Asalto en Coronel Bogado: responsables de explosivos comparecerán hoy ante Fiscalía

Dos personas fueron detenidas ayer en el marco de la investigación de un asalto armado con explosivos a una sede de la empresa agroindustrial Algisa en la ciudad de Coronel Bogado, departamento de Itapúa, ocurrido el pasado martes.

Los detenidos son José Antonio Insfrán (68 años) y Eugenia Insfrán Dávalos (32), señalados como responsables de la adquisición de los explosivos que fueron presuntamente utilizados por los asaltantes.

Luego del asalto el pasado martes, los investigadores hallaron abandonados dos vehículos que habrían sido utilizados por los atracadores. Dentro de uno de ellos fueron hallados explosivos que, según datos de la Dirección General de Material Bélico (Dimabel) - organismo militar que regula la comercialización de ese tipo de materiales en Paraguay – fueron adquiridos para uso en una cantera del departamento de Concepción bajo responsabilidad de los dos detenidos.

Deben explicar cómo explosivos cayeron en manos de asaltantes

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el fiscal Rodolfo Colmán, quien tiene a su cargo la investigación del asalto, explicó que los detenidos fueron citados a brindar declaración indagatoria – o abstenerse de declarar, si así lo desean – hoy en horas de la mañana.

“Tienen que explicar cómo algo que tuvo que estar en la cantera llega a manos de asaltantes peligrosos”, indicó.

El fiscal Colmán admitió que, por el momento, no hay indicios que apunten a que los dos detenidos tuvieron participación directa en el asalto y añadió que es posible que los explosivos hayan sido robados de la cantera y utilizados en el atraco en Coronel Bogado sin su conocimiento.

Sin embargo, indicó que los detenidos podrían haber incurrido en una violación de la Ley de Armas teniendo en cuenta el uso final que se dio a explosivos que fueron adquiridos bajo su responsabilidad.

Señaló que la ley establece requisitos estrictos para el uso de explosivos adquiridos de forma legal, con criterios especiales de control, almacenamiento y transporte, e indicó que su uso debe ser notificado a la Dimabel inmediatamente mediante un sistema informático.

“A lo mejor (los detenidos) no tienen nada que ver con el asalto, pero el hecho de que los explosivos llegaron a los criminales es una conducta pena”, dijo el agente del Ministerio Público.

Asaltantes habrían tenido mala información

Los asaltantes usaron explosivos para realizar detonaciones en dos oficinas de la sede de Algisa en Coronel Bogado, en las que había cajas fuertes. Sin embargo, el fiscal señaló que aparentemente no había mucho dinero en el sitio.

Presumió que los asaltantes actuaron con información equivocada de que había una cantidad importante de dinero en el lugar o que simplemente “conjeturaron mal” que habría efectivo debido a que está en curso la época de cosecha.