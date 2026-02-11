Asalto y explosión en Coronel Bogado: refuerzan seguridad e investigan origen de explosivos

El comisario general Carlos Benítez habló sobre el violento hecho ocurrido en Coronel Bogado, departamento de Itapúa, donde un grupo criminal empleó armas de fuego y detonó con dinamita la infraestructura para llevarse una caja fuerte con muy poco dinero

“Cualquier hecho que tenga que ver con explosivos y hacerlo explosionar constituye un hecho grave”, afirmó tras reconocer el temor que se generó en la comunidad.

“Eran aproximadamente seis, siete personas. El epicentro fue el lugar donde ocurrió la explosión, pero no podemos hablar de sitiar”, sostuvo pese a la peligrosidad con la cual actuaron y a que arrojaron clavos miguelito a su paso.

Investigación sobre los explosivos

Uno de los puntos centrales de la investigación es el origen del material explosivo utilizado durante el ataque. El comandante explicó que Criminalística trabaja en conjunto con la Dirección General de Material Bélico (Digemabel).

“Usualmente este tipo de explosivos se utilizan dentro de las canteras. En este minuto, el personal de Criminalística está trabajando muy de cerca con Digemabel para establecer el origen”, señaló. Confirmó que esta mañana se constituyeron hasta una cantera cercana, para buscar evidencias.

Detalló además que los explosivos empleados serían dinamita en gel y cordón detonante. “No dosificaron el cargamento, lo que produce daños superiores a lo que usualmente se espera en este tipo de operaciones delictuales”, indicó.

Modus operandi y violencia

Sobre cómo ocurrió el ataque, Benítez explicó que este tipo de organizaciones criminales suelen actuar con extrema violencia.

“Lo primero que hacen es actuar con mucha violencia, de tal manera a impactar con esa primera acción y anular cualquier tipo de intento de reacción”, manifestó.

También confirmó que los delincuentes utilizaron elementos para impedir la persecución policial, como los mencionados clavos tipo miguelito.

Refuerzo policial en Itapúa

Ante el impacto del hecho y el temor ciudadano, el comandante anunció medidas inmediatas de seguridad. “Se ha establecido el refuerzo del personal de prevención y también del personal técnico”, afirmó.

Indicó que el despliegue no se limita a Coronel Bogado, sino que también se expanden a otras ciudades donde, según las hipótesis, podrían estar algunos sospechosos.

Benítez confirmó además que el ataque fue caratulado inicialmente como intento de robo agravado. “Al final no consiguieron el objetivo. Tal vez recibieron una información errónea”, explicó.

Banda “multinacional”

En otro momento, el comandante enfatizó que la investigación se encuentra en una fase incipiente y que no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo la posible participación de grupos criminales transnacionales.

Confirmó que se escucharon acentos paraguayos, brasileros y hasta argentinos, según los testigos del hecho.

“No podemos descartar dentro del abanico de hipótesis la presencia de elementos del PCC u otras organizaciones. Todo forma parte aún de las posibilidades”, concluyó.