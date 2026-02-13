Asalto en Coronel Bogado: fiscal imputa a dueño de cantera de Vallemí, desde donde provenían los cables detonadores

El fiscal de la Unidad Penal N° 2 de Coronel Bogado, Rodolfo Colmán, imputó a José Antonio Insfrán Silguero (68), propietario de la Cantera Cerro Tigre, de la localidad de Vallemí, ubicada en el distrito de San Lázaro, departamento de Concepción.

El hombre será investigado por transgresión a la Ley de Armas, en el marco de la causa por el intento deasalto y explosión de la empresa agroindustrial Algisa, en Coronel Bogado, perpetrado la madrugada del martes 10 de febrero.

Según la trazabilidad de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), los explosivos utilizados en el hecho punible pertenecen a la cantera del investigado.

Insfrán habría declarado que, en diciembre de 2025, realizó una denuncia en la comisaría local por el supuesto hurto de estos elementos explosivos. No obstante, la regulación de la cadena de custodia de este tipo de elementos obliga al beneficiario a reportar cualquier uso o extravío al ente regulador, que es la Digemabel.

El asalto investigado

En la madrugada del martes 10 de febrero, un grupo tipo comando de ocho personas irrumpió en las oficinas administrativas de la empresa agroindustrial Algisa, ubicada en el kilómetro 321 de la ruta PY01, en el distrito de Coronel Bogado, departamento de Itapúa

El grupo armado realizó disparos con armas tipo fusil, escopetas y pistolas, además de explosionar con dinamita en gel dos cajas fuertes que estaban en el lugar. Posteriormente, se fueron del sitio, aparentemente sin llevarse nada, según la denuncia.

Los investigadores estiman que se trataría de una banda compuesta por connacionales y brasileños. Además, las pericias balísticas indican que las armas utilizadas fueron las mismas que se emplearon para la detonación del Banco Itaú en Katueté y el enfrentamiento armado en el distrito de Fram en los últimos meses.

Entre las principales hipótesis de los investigadores se encuentra un posible error logístico del grupo armado en el manejo de la información sobre la existencia de dinero en la empresa o, en su defecto, un posible distractor para las fuerzas de seguridad ante un eventual atraco de mayor envergadura.