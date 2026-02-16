Alto Verá: gresca en cancha de vóley termina con un herido de bala que tenía orden de captura por homicidio

Un supuesto hecho de gresca con disparos y un herido fue registrado la noche de este domingo, en una cancha de vóley en el predio de una vivienda, ubicada en la Compañía Mbatovi del distrito de Alto Verá, en el departamento de Itapúa.

La víctima que recibió impactos de bala fue identificada como Máximo Rojas Ayala (40), oriundo de San Pedro del Paraná. Fue asistido y derivado al Puesto de Salud de Caronay y posteriormente hasta el Hospital General de Itapúa (HGI).

Los intervinientes de la Comisaría 54ª Perlita constataron que el mismo cuenta con antecedentes por robo agravado del año 2014 y cuenta con una orden de captura vigente, por supuesto homicidio del 12 de enero del 2026, firmada por el agente fiscal Rolando Ortega.

El hombre fue detenido y permanece en el HGI con custodia policial. Según el informe policial, el hecho tuvo lugar cerca de las 20:45, en la residencia de un poblador de la zona.

El propietario dio aviso a las autoridades y relató que el hombre tuvo una discusión durante una partida de naipes. Posteriormente la gresca escaló y ambas personas intercambiaron disparos. En el lugar se incautó el arma que pertenecería a Rojas, con la que efectuó disparos.