Así son los rastros de sangre hallados en la camioneta de Kanazawa

El procedimiento de inspección con quimioluminiscencia en la camioneta de Félix Masao Kanazawa Makino se realizó cerca de las 3:30, según el informe policial conjunto de varias direcciones de la Policía Nacional.

El reporte indica que se realizó la prueba al vehículo, de la marca Chevrolet de color negro, que fue hallado abandonado ayer en Itapúa. Dentro se tomaron doce muestras que “reaccionaron positivamente al químico”; es decir, se hallaron muchos rastros de sangre dentro de la camioneta.

La hipótesis de los investigadores es que Kanazawa fue asesinado dentro de su vehículo. La autopsia confirmó que recibió una herida mortal con arma blanca a la altura del cuello.

Las muestras tomadas de los rastros de sangre quedan a resguardo del Departamento del Laboratorio para su posterior estudio y procesamiento, indica el informe policial.

Hasta el momento, hay dos personas detenidas: Óscar Darío Zacarías Maciel (35) y el militar Remigio Llano López. Inicialmente, el primero fue imputado por el hecho punible de reducción, puesto que existen indicios de que vació las cuentas bancarias de Kanazawa.