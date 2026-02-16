Fiscalía imputa a sospechoso de vaciar las cuentas de Félix Kanazawa

La agente fiscal Luz Alexandra Saldívar, de la Unidad Penal N° 2 de la Cuarta Región, formuló imputación contra Óscar Darío Zacarías Maciel (35) por la presunta comisión del hecho punible de reducción, en el marco de la investigación de crimen de Félix Kanazawa.

El Ministerio Público solicitó además la prisión preventiva del encausado, quien actualmente se encuentra detenido en Asunción, bajo custodia de la Dirección de Antisecuestro de la Policía Nacional. La Fiscalía requirió un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo.

El rastro del crimen

Según el relato fiscal, la causa se desprende del homicidio de Félix Masao Kanazawa Makino, ocurrido el pasado 8 de febrero. El presunto autor del crimen sería Remigio Rubén Llano López, quien habría asesinado a la víctima y luego se apoderó de su vehículo y sus teléfonos celulares, trasladándose posteriormente al departamento de Itapúa.

La investigación sostiene que, al día siguiente, Llano López contactó a Zacarías Maciel a través de Facebook Messenger y WhatsApp para coordinar la entrega de los dispositivos robados. En ese encuentro, el ahora imputado habría entregado tres celulares a cambio de un iPhone 13 Pro y un Samsung A4 pertenecientes a la víctima, además de abonar G. 500.000.

Transferencias y retiros millonarios

Pero el intercambio de equipos no habría sido el único beneficio obtenido. De acuerdo con la imputación, Zacarías Maciel también habría aceptado transferencias desde la cuenta bancaria de Kanazawa, radicada en el Banco GNB Paraguay, hacia cuentas a su nombre en Ueno Bank y Banco Familiar, por un total aproximado de G. 27.000.000.

Además, el 10 de febrero habría retirado G. 6.000.000 de un cajero automático en Encarnación.

“Tour” de compras en Ciudad del Este

La Fiscalía sostiene que el sospechoso no se detuvo allí. Ese mismo día habría viajado a Ciudad del Este, donde utilizó el iPhone de la víctima para acceder a su aplicación bancaria y concretar incluso un préstamo.

Posteriormente realizó un “tour” de compras en locales comerciales como Jebai Center, Shopping Monalisa y Shopping Paris, donde adquirió productos electrónicos, prendas de vestir de marca y perfumes por un valor aproximado de G. 52.200.000.

La Fiscalía argumenta que la prisión preventiva resulta necesaria ante la gravedad del hecho y el riesgo de obstrucción de la investigación, que aún se encuentra en etapa incipiente. Mientras tanto, el Ministerio Público avanza en la recolección de evidencias para esclarecer completamente la trama que conecta el homicidio con el presunto aprovechamiento de los bienes y fondos de la víctima.