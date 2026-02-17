Imputan a militar por crimen de Félix Kanazawa

El otro detenido en el marco de las investigación del asesinato registrado presumiblemente en la madrugada del 7 de febrero último es Óscar Darío Zacarías Maciel (35), quien fue imputado el lunes último por reducción ya supuestamente compró el celular robado de la víctima del crimen y hasta efectuó compras por unos G. 52.000.000 en comercios de Ciudad del Este desde la cuenta y con el teléfono del fallecido.

De acuerdo con el relato del Ministerio Público, en la tarde noche del 6 del viernes 6 de febrero, el militar viajó desde Encarnación hasta la residencia de Kanazawa, ubicado en el barrio Capilla Kue de San Lorenzo, interesado en el alquilar una habitación, que el docente universitario había publicado.

Sin embargo, cuando el vicesargento presgunto por el costo de la pieza, supuestamente Kanazawa le dijo que para el sería gratis, ya que le iba a cobrar de otra forma. Esto supuestamente generó una discusión entre ambos y el negocio se frustró, por lo que Kanazawa nuevamente se ofreció para trasladar al joven uniformado hasta una parada de colectivo en Capiatá, a bordo de su camioneta Chevrolet S10.

Camino a la parada del bus

Durante el viaje, ya en la zona de la ciudad universitaria Kanzawa aparentemente estacionó su vehículo y nuevamente se registró una discusión con el vicesargento hasta que llegaron a los forcejeos. Durante la pelea el joven encontró una tijera o un cuchillo en el respaldero del asiento, que tomó y luego usó para degollar a la víctima.

Luego aparentemente, el uniformado acomodó el cadáver el asiento posterior, tomó el mando de la camioneta y se dirigió al departamento de Itapúa. Poco antes del amanecer arrojó el cuerpo en un baldío de San Pedro del Paraná, luego fue a su casa en el barrio San Isidro de Encarnación, donde limpió el vehículo, que luego abandono en la zona de Alto Verá.

En la mañana del martes 9 vendió el celular que robó de la víctima a su vecino Óscar Darío Zacarías Maciel, luego regresó a su unidad en Ciudad del Este, donde finalmente fue detenido.