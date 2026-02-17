Operación Nexus 2: nueve allanamientos en busca de narcos ligados a Marset

Desde muy temprano, agentes policiales y fiscales se encuentran realizando allanamientos en busca de los miembros del grupo criminal de narcotráfico, ligado al prófugo Sebastián Marset.

Los uniformados se encuentran haciendo operativos en simultáneo en ciudades como Asunción, Yataity del Norte, Itacurubí y Mariano Roque Alonso. También realizan cateos en la Cárcel de Emboscada y la Penitenciaría Regional de Encarnación – Centro de Reinserción Social (Cereso), según lo confirmó el comisario principal Mario Vallejos.

Lea más: Operación Nexus: hallan más dinero oculto tras deslacrar objetos incautados

Según los datos iniciales, dos de los buscados son el exfutbolista Víctor Centurión y el empresario deportivo Dionisio Manuel Cáceres. Ambos cuentan con órdenes de captura y están siendo buscados en varios puntos del país.

Según los datos, los sospechosos traían cargas de cocaína de Bolivia hasta distintas ciudades del departamento Central y luego la mayor parte de la droga era enviada al extranjero. El operativo se inició pasadas las 6:00 de este martes y ya se confirman varios detenidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Operación Nexus: desarticulan red criminal trasnacional con 10 detenidos

Nota en desarrollo