Operativo Nexus 2: tres detenidos y seis prófugos, entre ellos exfutbolistas

Diez agentes fiscales acompañan los nueve allanamientos y dos requisas en cárceles esta mañana en el marco del operativo Nexus 2. El comisario Fernando Ruiz Díaz, jefe de inteligencia de Antinarcóticos, detalló que los tres detenidos hasta el momento son Luis Molinas (exjugador de futsal de Cerro Porteño), Cindy Paralta (esposa del empresario deportivo Dinisio Cáceres) y un hombre identificado como Álvaro Enrique Cáceres Cabrera.

Otros dos sospechosos de integrar este esquema de narcotráfico que cuentan con órdenes de captura son el exfutbolista Víctor Hugo Centurión y el dirigente deportivo Dionisio Cáceres.

En los operativos se incautaron dinero en efectivo, vehículos de alta gama, proyectiles y numerosos contratos privados que guardarían relación con el caso.

El comisario señaló que los indicios indican que este esquema se desprendió del grupo originalmente liderado por el uruguayo Sebastián Marset y varios de los líderes estuvieron vinculados a él en su momento. No obstante, aclaró que serían esquemas independientes.

La participación de los sospechosos dentro del esquema

El jefe policial señaló que ambos serían dos de los articuladores principales del esquema.

Sobre Centurión, dijo que aparentemente se encargaba de la logística de la droga, gestionaba las pistas clandestinas y recibía la sustancias ilícitas.

Luis Molinas, además de formar parte del esquema, también manejaba una red importante de microtráfico de cocaína a nivel Central, agregó.

Nueve personas con órdenes de detención

Por otra parte, la Fiscalía detalló a través de un comunicado que el operativo está coordinado por la fiscala Ingrid Cubilla.

Hasta el momento, el Ministerio Público ha dispuesto la orden de captura de nueve personas que estarían vinculadas a los hechos investigados en el marco de la pesquisa abierta. Todavía no se dieron a conocer todas las identidades.

Además, se realizaron requisas en dos celdas de las cárceles de Emboscada y Encarnación, donde se decomisaron celulares. Uno de los dispositivos estaba en la celda de Diego David Giménez, quien fue capturado en la primera fase de Nexus y aparentemente seguía operando como líder de la estructura criminal.