Operativo Nexus 2: allanan una celda en el Cereso e incautan un celular

Un allanamiento se realizó por orden de la agente fiscal de la Unidad Penal Nº 1 de Lucha contra el Narcotráfico, Rocío Valdez. El procedimiento se enmarcó en una serie de allanamientos simultáneos realizados en el marco del Operativo Nexus 2.
La incursión tuvo lugar en una celda ubicada en el sector “El Rancho”, del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa, ubicado en el distrito de Cambyretá. Inició a las 6:00 de la mañana y la comitiva culminó a las 6:40, según informó el Ministerio de Justicia.
Incautaron un aparato celular con su cargador, que quedaron a disposición del Ministerio Público. La celda pertenecería a Luis Alberto Paiva Gutiérrez, recluso que llegó al penal de Itapúa desde Tacumbú, tras el operativo Veneratio.
Paiva había caído con un cargamento de 110 kg de cocaína en mayo de 2015, en un puesto de control aduanero, en la cabecera del Puente Remanso. La carga era transportada en cajas de cerveza a bordo de un bus proveniente de Santa Cruz, Bolivia, y debía llegar a Pedro Juan Caballero.
