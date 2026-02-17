Operativo Nexus 2: allanan una celda en el Cereso e incautan un celular

En allanamientos simultáneos realizados en el marco del Operativo Nexus 2, una comitiva fiscal-policial incursionó en una celda del sector “El Rancho”, del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapúa. El recluso investigado sería Luis Alberto Paiva Gutiérrez, quien cayó en 2022 con un cargamento de 110 kg de cocaína.