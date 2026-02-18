Detienen a uno de los supuestos agresores de un niño en Asunción

En la madrugada del 14 de febrero, en el centro de Asunción, un hombre con bate de béisbol persigió a un grupo de niños por las calles hasta que logró alcanzar a uno de ellos y lo golpeó en la espalda.

Otro hombre descendió de un vehículo y pateó a la criatura en el rostro, mientras los demás chicos huyeron despavoridos. Todo esto se pudo observar gracias a la grabación desde un celular.

El fiscal del caso, Leonardi Guerrero, imputó por supuesta lesión grave a Elder Ignacio Lezcano Méndez, de 44 años, y Cristian Antonio Pesoa Franco, de 43 años.

Este miércoles, efectivos de la Policía Nacional y la fiscalía allanaron una vivienda ubicada sobre las calles Luis Alberto de Herrera entre Independencia Nacional y Fulgencio Yegros, donde se logró al aprehensión de Elder Ignacio Lezcano Méndez.

Lea más: Lesión grave: allanan bar e incautan objeto que habría sido utilizado en agresión a niño

En el lugar se incautó, entre otros objetos, un bate de béisbol, el cual habría estado en posesión del sindicado al momento de la agresión del menor Y.J. F.M. de 11 años de edad, a fin de ser incorporados como evidencia en el marco de la investigación.

Por su parte, Cristian Antonio Pesoa Franco sigue con paradero desconocido.

Vale recordar que el fiscal Leonardi Guerrero, quien impartió orden de detención contra ambos, solicitó al juzgado que decrete la prisión preventiva de los imputados.