18 de febrero de 2026 - 02:19

Luque: motochorros derriban y golpean brutalmente a trabajador para robarle la motocicleta

Un violento robo de motocicleta quedó registrado en cámaras de circuito cerrado en el barrio 3 de Mayo de Luque. Dos delincuentes que se desplazaban en otro biciclo siguieron a la víctima y, al alcanzarla, uno de ellos descendió y se abalanzó sobre el trabajador para hacerlo caer. Ya en el suelo, fue brutalmente golpeado antes de que los asaltantes huyeran con el rodado.

El violento asalto ocurrió el 13 de febrero, cerca de las 23:00, sobre la calle San Miguel. En el video se observa cómo los delincuentes persiguen al motociclista, quien regresaba a su vivienda tras la jornada laboral.

En un momento dado, uno de los ocupantes del biciclo desciende rápidamente y se lanza sobre la víctima, estirándolo hasta hacerlo perder el equilibrio y caer al pavimento. Ya en el suelo, el trabajador es golpeado con violencia mientras intenta resistirse.

Tras el ataque, los asaltantes se apoderan de la motocicleta y escapan del lugar.

“Le pegaron y lo tiraron al suelo”

Catalina de la Cruz Ríos, propietaria del biciclo y tía del afectado, relató que el joven llegó a la casa minutos antes de la medianoche pidiendo auxilio.

Le pegaron, le tiraron al suelo. Mucha violencia fue contra él”, afirmó. Según su testimonio, el trabajador incluso pidió ayuda a personas que se encontraban en las inmediaciones y a un guardia de seguridad de un barrio cerrado cercano, pero nadie intervino.

La familia realizó la denuncia y aguarda avances en la investigación, aunque hasta el momento no tienen novedades sobre la recuperación del rodado.

Temor por la inseguridad

La mujer sostuvo que no es la primera vez que ocurren asaltos en la zona y expresó su preocupación por la creciente violencia.

“Yo sé que quizás no voy a recuperar la moto, pero tengo miedo. Tengo tres hijos que trabajan de noche. Hoy en día por una moto pueden matar”, lamentó.