Encarnación: Interpol detiene a un hombre requerido en Argentina por acopio de armas de fuego

La oficina regional de la Interpol informó sobre la detención de Diego Arnaldo Romero Vega (35), en cumplimiento del oficio judicial N° 262, en el marco de la causa de pedido de detención con fines de extradición, firmado por la jueza penal de garantías Cynthi Paola Lovera Britez.

El procedimiento se desarrolló en la Costanera de Encarnación l la mañana de este jueves, cerca de las 10:20. Romero sería oriundo del distrito de Edelira.

El mismo es requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Se le sindica el supuesto hecho punible de acopio de armas de fuego.

Según la información que manejan los intervinientes, el hombre pertenece a un grupo criminal familiar denominado “Banda Fantasma”, que estaría dedicado a perpetrar atracos en condominios privados en Buenos Aires.

