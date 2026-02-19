Fiscalía continúa investigando fallecimiento de la abogada Norma Thomen

Las fiscales Otilia Aguilera y Tamara Ávalos, de la Unidad Zonal de Fernando de la Mora, son las asignadas a investigar la muerte de la abogada Norma Graciela Thomen Olazar, cuyo cuerpo fue encontrado en su residencia.

Por el caso, el Ministerio Público asegura que las agentes “analizan todas las hipótesis” con el objetivo de determinar las circunstancias del fallecimiento y descartar o confirmar la posible comisión de un hecho punible.

Asimismo, apuntan que la causa se encuentra en una etapa inicial, por lo que las fiscales impulsan una serie de diligencias investigativas como la autopsia correspondiente el pasado martes, cuyos resultados serán de suma importancia para orientar el curso de la investigación.

Esto reveló la autopsia

La autopsia al cuerpo de la abogada Norma Thomen reveló que la causa de muerte fue por una descarga eléctrica que le provocó una asfixia al afectar la función pulmonar, según detalló el doctor Pablo Lemir, médico forense.

