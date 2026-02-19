Intentó robar en escuela de Luque, pero se quedó dormido

El comisario Gustavo Paiva, de la Comisaría 3ª Central, informó que el procedimiento se realizó alrededor de las 6:30, tras un llamado al sistema 911 que alertaba sobre la presencia de un desconocido dentro de la Escuela Básica N° 2917 Teodoro S. Mongelos, de Luque.

Al llegar al sitio, los intervinientes encontraron al hombre en la parte alta del edificio, aparentemente descansando. Al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue reducido a pocos metros.

Según los datos, el sospechoso habría intentado forzar equipos de aire acondicionado y parte de la instalación eléctrica del local educativo.

Portaba un arma blanca

Durante el cateo, los agentes incautaron un arma blanca tipo cuchillo, con mango de madera, de aproximadamente 30 centímetros.

El aprehendido fue identificado como Ever Giménez Escobar (26), domiciliado en el barrio Costa Sosa de Luque. De acuerdo con la Policía, cuenta con antecedentes por hurto agravado y tenía medidas judiciales vigentes, entre ellas prohibición de salir del país, de acercarse a la víctima en otra causa y de portar armas.

La intervención derivó además en su detención por violación de dicha medida judicial.

Sospechan consumo de sustancias

El jefe policial señaló que el hombre balbuceaba y no lograba ubicarse en tiempo y espacio, por lo que se presume que estaría bajo los efectos de alguna sustancia.

Tras su aprehensión, fue trasladado hasta el Hospital General de Luque para diagnóstico médico, en cumplimiento del protocolo vigente, y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público.

Temor en la comunidad educativa

La directora de la institución manifestó a los intervinientes que sería la cuarta vez que el mismo hombre ingresa al predio, lo que genera preocupación ante el inminente inicio de clases y por la seguridad de alumnos y docentes.

El caso fue comunicado a la fiscal de turno, quien dispuso que el detenido permanezca en la sede policial en libre comunicación hasta su declaración indagatoria.