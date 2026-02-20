Víctor Centurión se entrega a la Policía tras vinculación con el narcotráfico

Tras haber sido declarado rebelde, el exarquero de Olimpia Víctor Centurión se entregó este viernes a la Policía Nacional y actualmente se encuentra en la Unidad de la Fiscalía contra Crimen Organizado.

La operación Nexus 2 fue ejecutada por la Policía y fiscales de Narcotráfico con allanamientos en Itacurubí de la Cordillera, Yataity del Norte, San José de los Arroyos, Mariano Roque Alonso y Asunción, además de requisas en las cárceles de Emboscada y Cambyretá.

La intervención permitió desarticular la organización dedicada al tráfico de drogas y otras actividades criminales.

Imputación para ocho personas

El juez de Crimen Organizado Osmar Legal dictó prisión preventiva para algunos imputados, mientras que Centurión y otros quedaron en situación de rebeldía hasta su entrega.

Entre los presos figuran Alexis Vidal González Zárate, alias Pelado, y Luis Alberto Paiva Gutiérrez, alias Mariachi. Los prófugos incluyen a Dionisio Manuel Cáceres, alias Manu, y Julián Franco, alias Jaguapi.

Todos fueron imputados por tráfico internacional, asociación criminal y tenencia de drogas según la Ley 1.340.

Uso de la fama de Centurión en negociaciones

Según audios recopilados durante la investigación, Centurión acompañó negociaciones de compra de cocaína en Capitán Bado para “marcar presencia” frente a un proveedor identificado como Jorge, alias 3P.

Durante estas reuniones, llevaba camisetas de la Selección Paraguaya como obsequio, reforzando su rol de “influencer” dentro de la red criminal y aprovechando su notoriedad como exarquero de Olimpia.

Víctor Centurión fue arquero de Olimpia y fue convocado en 2015 por el técnico Ramón Díaz para un combo de Eliminatorias.

Su trayectoria y reconocimiento en el fútbol paraguayo fueron utilizados por la organización para ganarse la confianza de los proveedores de drogas, según la imputación presentada por la Fiscalía.