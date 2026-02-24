Policiales
24 de febrero de 2026 - 20:37

Codi reitera recompensa de hasta G. 1.000 millones por cabecillas de grupo criminal

Miembros del grupo criminal que estaría detrás del secuestro de Almir de Brum.
Miembros del grupo criminal que estaría detrás del secuestro de Almir de Brum.

CURUGUATY. El Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) reiteró que sigue vigente una recompensa de hasta G. 1.000 millones por información que permita la captura de los cabecillas del grupo criminal que se atribuyó el secuestro de Almir de Brum (32). El plagio ocurrió el sábado pasado en el departamento de Canindeyú y hasta ahora no hubo pedido de rescate, según fuentes oficiales.

Por Víctor Daniel Barrera

La recompensa de hasta G. 1.000 millones rige por datos que conduzcan a la detención de Liliana Elizabeth Villalba Ayala y Manuel Cristaldo Mieres, señalados como principales cabecillas del grupo criminal.

Lea más: Secuestro de Almir: bloquean cuentas de su familia para evitar pago de rescate

Asimismo, se ofrecen hasta G. 700 millones por información sobre quienes serían efectivos alternos de los cabecillas, identificados como Domingo Blas González y Magna María Meza Martínez.

En tanto, la suma de hasta G. 300 millones corresponde a datos que permitan ubicar a Samuel Silva Cáceres, Ernesto Daniel Villalba, Porcelina Silva Cáceres, Ladi Sequeira Krauser, Claudia Anaí Oviedo Villalba y Viviana Montserrat Caballero Villalba.

De igual forma, se establece una recompensa de hasta G. 200 millones por información que conduzca a los integrantes identificados como alias Joselo, Edita Rosalía Guerra Vargas y Edinho Izfrán Armoa.

Sigue en la zona la búsqueda de Almir de Brum, secuestrado el sábado pasado.
Sigue en la zona la búsqueda de Almir de Brum, secuestrado el sábado pasado.

Desde el Codi señalaron que estos serían integrantes que actualmente forman parte de la estructura del grupo criminal. Además, advirtieron que existirían nuevos miembros jóvenes incorporándose a la organización.

Lea más: Sin comunicación de captores a familia de Almir de Brun

Las autoridades reiteraron que cualquier información puede ser comunicada al número 0976 426720, asegurando absoluta reserva y confidencialidad para los informantes.

Mientras tanto, continúan los operativos en la zona norte del país en busca de pistas que permitan dar con el paradero del productor secuestrado.