Codi reitera recompensa de hasta G. 1.000 millones por cabecillas de grupo criminal

La recompensa de hasta G. 1.000 millones rige por datos que conduzcan a la detención de Liliana Elizabeth Villalba Ayala y Manuel Cristaldo Mieres, señalados como principales cabecillas del grupo criminal.

Asimismo, se ofrecen hasta G. 700 millones por información sobre quienes serían efectivos alternos de los cabecillas, identificados como Domingo Blas González y Magna María Meza Martínez.

En tanto, la suma de hasta G. 300 millones corresponde a datos que permitan ubicar a Samuel Silva Cáceres, Ernesto Daniel Villalba, Porcelina Silva Cáceres, Ladi Sequeira Krauser, Claudia Anaí Oviedo Villalba y Viviana Montserrat Caballero Villalba.

De igual forma, se establece una recompensa de hasta G. 200 millones por información que conduzca a los integrantes identificados como alias Joselo, Edita Rosalía Guerra Vargas y Edinho Izfrán Armoa.

Desde el Codi señalaron que estos serían integrantes que actualmente forman parte de la estructura del grupo criminal. Además, advirtieron que existirían nuevos miembros jóvenes incorporándose a la organización.

Las autoridades reiteraron que cualquier información puede ser comunicada al número 0976 426720, asegurando absoluta reserva y confidencialidad para los informantes.

Mientras tanto, continúan los operativos en la zona norte del país en busca de pistas que permitan dar con el paradero del productor secuestrado.