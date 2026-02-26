Joven denuncia agresión en disputa por terreno dentro de la Chacarita

Una joven de 22 años denunció una agresión por parte de su primo, quien sería un oficial de policía. El trasfondo sería un problema familiar por una cuestión de terrenos en el barrio Ricardo Brugada.

Natalia Esquivel de 22 años y con visibles heridas en el brazo y cuello, comentó que estaba intentando abrir un portón de la casa, cuando su primo, Ronaldo Ortiz, la estira del brazo y le dobla, mientras que su tia, Zoraida Insaurralde, le estiraba del pelo.

“Conmigo es la primera vez que pasa, pero con mis padres si ya ocurrió en ocasiones anteriores”, mencionó la afectada.

Seguido expresó: “Nos estaban cerrando nuestro paso poniendo una muralla en el portón”.

En otro momento, la joven comentó que su primo tiene un caso por cohacción y tuvo una sentencia de dos años, lo que no le permitió ascender, pero él sigue de servicio.

Denuncia formal

En la denuncia presentada en la Comisaría Quinta de Asunción se indica que Natalia Esquivel y Zoraida Insaurralde mantuvieron una discusión por una pared, la cual había sido derribada por la joven.

Por su parte, Natalia manifestó que su tía tapó una salida de emergencia al levantar dicha pared y aparte de eso mandó cortar el agua.

En la misma, no se menciona en ningún momento la presencia de Ronaldo Ortiz, primo de Natalia, a quien, en declaraciones a la prensa, acusó de agredirla.

El hecho ya fue comunicado al Ministerio Público.