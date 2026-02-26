Muerte de abogada Norma Thomen: allanan cuartel militar y oficina del exmarido

La comitiva fiscal-policial, encabezada por las agentes fiscales Otilia Aguilera y Sandra Tamara Ávalos, dio cumplimiento a un mandamiento judicial firmado por el juez penal de garantías Miguel Ángel Ruiz Centurión, en el marco de la causa que investiga la muerte de la abogada Norma Thomen.

Los allanamientos se realizaron en tres puntos: el Cuartel de la Fuerza Aérea Paraguaya en Luque, una vivienda en Fernando de la Mora y la oficina jurídica de la víctima en San Lorenzo.

La causa está caratulada como “Investigación fiscal sobre hecho a determinar” y guarda relación con el fallecimiento ocurrido el pasado 16 de febrero.

Lea más: Esto revela la autopsia practicada a la abogada Norma Thomen

Autopsia: descarga eléctrica y asfixia

De acuerdo con los resultados forenses, la causa de muerte fue una descarga eléctrica que derivó en asfixia al afectar la función pulmonar de la víctima.

No obstante, la familia de la abogada manifestó dudas sobre las circunstancias en que se produjo el hecho, al considerar llamativos varios aspectos que rodean su fallecimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Dudas en torno a “muerte accidental” de abogada Norma Thomen: esto dice la familia

Incautaciones en el despacho del exmarido

Uno de los puntos más sensibles del operativo fue el allanamiento en la oficina del coronel Gilberto Daniel Candia Antúnez, exmarido de la abogada, dentro del cuartel de la Fuerza Aérea.

En el lugar se incautaron de tres interruptores termomagnéticos (C15, C20 y C32), que serán sometidos a peritajes técnicos para determinar si guardan relación con la descarga eléctrica que causó la muerte.

Documentos y fotografía incautados

En la oficina de la Asesoría Jurídica Thomen y Abogados, ubicada en el edificio Acacia de San Lorenzo, los agentes incautaron documentos varios, una fotografía del coronel junto a la víctima y un informe psicológico de la abogada.

Estos elementos serán analizados para reconstruir el contexto personal y profesional previo a su fallecimiento.

En tanto, el allanamiento realizado en una vivienda de Fernando de la Mora no arrojó evidencias de interés investigativo, según el reporte oficial.