Operativo antidrogas en Pilar deja cinco detenidos

Agentes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), en coordinación con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Batallón de Inteligencia Militar (Bimi) y la Prefectura Naval Zona Pilar, ejecutaron allanamientos simultáneos en los barrios San Antonio, Obrero y Loma Clavel de Pilar. La operación contra el narcotráfico fue supervisada por el fiscal Milciades Ramos.

De acuerdo con el informe oficial de la Senad, fueron incautados 2,199 kilogramos de supuesta cocaína, equivalentes a más de 4.300 dosis. Estas, según los investigadores, estaban destinadas al microtráfico en distintos puntos del departamento de Ñeembucú.

Desde el CODI-FTC Sur precisaron que el pesaje totalizó 2,191 kilogramos de supuesto clorhidrato de cocaína en distintas presentaciones.

Además de la droga, los intervinientes incautaron dinero en efectivo —que totaliza G. 1.494.000 en uno de los procedimientos—, varios teléfonos celulares, una balanza de precisión con restos de la sustancia y un sistema de circuito cerrado (DVR), entre otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Allanamientos simultáneos en tres barrios

Uno de los principales operativos incluyó un procedimiento en la vía pública y el posterior allanamiento de un local gastronómico denominado “Capitán Burguers”, donde fueron incautados 1,014 kilogramos de supuesta cocaína envueltos en papel blanco y cinta adhesiva transparente.

En otro allanamiento, en una vivienda atribuida a uno de los sospechosos, los agentes hallaron 1,177 kilogramos adicionales de la droga, además de una balanza de precisión y otros indicios vinculados al presunto esquema de distribución.

En un tercer domicilio, perteneciente a una mujer detenida, fueron incautados 8,6 gramos de supuesta cocaína, distribuidos en 15 dosis listas para la venta.

Cinco detenidos, uno con arresto domiciliario

Como resultado de los procedimientos fueron detenidas cinco personas: Leidy Liz López González (23), Leonardo Diosnel Velázquez (24), Claudio Ezequiel Gómez Monges (25), Hugo Javier Martínez Duarte (26) y Alexis Ramón Gamarra (27), quien se encontraba con prisión domiciliaria.

Según datos oficiales, Gamarra contaba con medidas como prohibición de salir del país, portar armas y consumir bebidas alcohólicas, además de restricción horaria.

Inteligencia militar y trabajo coordinado

El vocero del CODI, Pablo Solís, informó que el operativo fue posible gracias a trabajos de inteligencia desarrollados por el Bimi, que permitieron identificar focos activos de microtráfico en la capital departamental.

También señaló que, por el momento, no hay nuevas operaciones en curso y que aguardan las disposiciones del Ministerio Público para avanzar con las imputaciones correspondientes.