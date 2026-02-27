Denunciante de supuesto acoso sexual y violación por parte de intendente y concejal de Lambaré se retracta

Lourdes María Romero González publicó un comunicado en su cuenta oficial de la red social Facebook en el que pidió disculpas públicas por la denuncia realizada contra el intendente de Lambaré, Rosa Agustín “Guido” González Dans, y el concejal liberal Lorenzo Mendieta Caballero. Ambos fueron denunciados ante la Fiscalía por supuesto acoso sexual, coacción sexual y violación.

La mujer realizó la denuncia ante la Fiscalía a inicios de esta semana, pero finalmente se retractó e incluso habría rectificado su denuncia ante el Ministerio Público.

“Quiero expresar públicamente mis más sinceras disculpas por haber realizado acusaciones que hoy reconozco no se ajustan a la verdad. En un momento de profunda vulnerabilidad emocional, atravesando situaciones personales difíciles y bajo un estado de estrés significativo, permití que terceros influyeran en mis decisiones, prestándome a una denuncia que no debió haberse realizado”, escribió en su cuenta de la red social.

La mujer reconoció que sus acciones perjudicaron a nivel personal, familiar, institucional y político a los denunciados, como también afectaron su honra y la imagen, por lo que asumió la responsabilidad por actuar desde la confusión y la presión, sin dimensionar las consecuencias de sus actos.

“No fue correcto, y por ello pido disculpas al intendente Guido González, al concejal Lorenzo Mendieta Caballero, a sus familias y a la ciudadanía”, reiteró.

Impacto en la vida personal

La denunciante contó que la situación tuvo un fuerte impacto en su vida personal, al ser víctima de críticas, señalamientos y ataques que también afectaron a sus familiares, quienes, aclaró, nada tienen que ver con lo ocurrido.

“Dejo constancia de que los hechos han sido aclarados formalmente ante el Ministerio Público, donde manifesté la verdad de lo ocurrido. Con este comunicado reafirmo esa declaración y expreso mi voluntad de que esta situación quede definitivamente superada, en un marco de respeto para todas las partes. Espero que este comunicado contribuya a esclarecer los hechos y a reparar, en la medida de lo posible, el daño ocasionado”, concluye el escrito.

La denuncia fue radicada ante el Ministerio Público de Lambaré y apuntó, en primer lugar, contra el concejal liberal Lorenzo Mendieta Caballero como supuesto autor principal de varios hechos punibles. Al intendente colorado se le atribuyó presunta participación como cómplice en los supuestos hechos de coacción, acoso sexual y violación.

Entre los delitos atribuidos en la denuncia figuraban tráfico de influencias, coacción, acoso sexual, coacción sexual y violación. De acuerdo con el documento presentado, los hechos habrían ocurrido en el ámbito vinculado a la administración municipal; sin embargo, de acuerdo al comunicado de la denunciante, todos estos hechos se habrían rectificado.