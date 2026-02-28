Video: así desmantelaron una “narco bodega” en Itauguá

El operativo se desarrolló en la noche del jueves, en el marco del Plan SUMAR, impulsado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), a través de agentes dependientes de la Dirección de Operaciones Urbanas.

Tras tareas de inteligencia, los intervinientes identificaron el inmueble como un punto activo de comercialización de estupefacientes. Con orden judicial en mano, procedieron al allanamiento de la vivienda, que funcionaba aparentemente como bodega.

Incautan cocaína y dinero en efectivo

Durante la intervención fueron hallados 22,6 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 15 dosis listas para la venta y tres porciones de mayor tamaño. Según estimaciones de los agentes, la cantidad incautada equivaldría a unas 45 dosis destinadas al mercado local.

Además, se incautó dinero en efectivo, presumiblemente proveniente de la actividad ilícita.

Un detenido a disposición de la Fiscalía

En el lugar fue detenido Carlos Modesto Paredes Duarte, paraguayo, de 42 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

El procedimiento fue encabezado por el agente fiscal Marco Amarilla, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, quien coordinó las actuaciones en representación del Ministerio Público.