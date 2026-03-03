Alemana y sus seis perros son hallados muertos en Itauguá

Anoche, el cuerpo de una mujer y los de sus seis perros fueron hallados en una vivienda ubicada en el barrio Fracción Diana de Itauguá, a la altura del km 28 de la Ruta PY02.

La ciudadana extranjera fue identificada como Ilka Schlak (53), quien desde hacía siete años residía en Paraguay y contaba también con nacionalidad paraguaya.

El jefe de la Comisaría Mboi’y de Itauguá, comisario Fulgencio Galeano, informó que a las 16:00 la comisaría fue alertada por un vecino. Según relató, la mujer había sido vista por última vez el viernes, situación que llamó la atención del denunciante debido a que la víctima era muy conocida en el barrio por el cuidado de los animales.

Lea más: Hallan a un hombre muerto en un arroyo de Minga Guazú

Presunto envenenamiento y descartan robo

A las 20:00, tras orden judicial, la Policía ingresó a la vivienda y encontró los cuerpos de la mujer alemana y sus seis perros. Además, hallaron un frasco que contenía presumiblemente una sustancia y una nota escrita, al parecer por la víctima, en la que hacía referencia a una eventual autoeliminación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“A través de la investigación que estamos realizando, se presume que sería un caso de envenenamiento. También se encontró una nota escrita en un cuaderno, donde la misma aclaraba por qué tomó tal determinación”, declaró el comisario.

Galeano agregó que a simple vista no se observan lesiones ni en la mujer ni en sus mascotas. También refirió que se descarta un hecho derivado de un asalto, ya que se hallaron en la vivienda objetos de valor y otros indicios de que no hubo violencia.

Lea más: Hallan el cuerpo de mujer desaparecida atado a un tronco en la Bahía de Asunción

Autopsia a la alemana

El fiscal Juan Ledesma ordenó la realización de una autopsia para determinar la causa de la muerte de la mujer, mientras que su colega Yennifer Marchuk, especializada en Defensa Animal, dispuso que los cadáveres de los animales fueran refrigerados para su posterior verificación.

Según el jefe policial, el caso se investiga como hecho a determinar, sin descartar envenenamiento o posible autoeliminación. Además, la Policía notificó sobre el caso a la embajada alemana en Paraguay.