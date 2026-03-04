Más víctimas denuncian estafa y escrachan en comisaría a mujer que simuló su desaparición

La Policía Nacional confirmó la detención de Patricia Analí Jara Meza, quien había sido denunciada como desaparecida por sus familiares el sábado 28.

Sin embargo, tras tareas de búsqueda realizadas con apoyo de personal antisecuestros, la mujer fue localizada en la ciudad de Carapeguá y trasladada a la Comisaría 32ª Posta Ybycuá, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

El oficial Alfredo Espínola explicó que la fiscal de turno ordenó su detención por la presunta comisión del hecho punible de simulación, al existir indicios de que habría fingido su desaparición.

Más denuncias por estafa

En paralelo, la mujer enfrenta al menos dos denuncias formales por estafa, aunque el número podría aumentar en las próximas horas.

De acuerdo con los reportes, Jara Meza ofrecía servicios de organización y decoración de eventos —como fiestas de 15 años y casamientos— cobrando sumas anticipadas. Sin embargo, según las víctimas, no cumplía con los compromisos asumidos.

“Hay más personas que están queriendo denunciar también la situación”, confirmó el interviniente policial.

Escraches frente a la comisaría

La indignación creció rápidamente. Un grupo de alrededor de 20 personas se acercó hasta la sede policial para escrachar a la ahora detenida y exigir explicaciones.

Varias de ellas aseguraron haber entregado importantes montos de dinero para la realización de eventos que finalmente no se concretaron. Incluso, algunas víctimas aprovecharon su presencia en la comisaría para formalizar nuevas denuncias.

Según el oficial Espínola, durante el reclamo la mujer manifestó que no podría cumplir con los eventos pactados debido a su situación actual, aunque prometió algún tipo de solución.

Investigación en curso

El Ministerio Público analiza las circunstancias de la supuesta desaparición y las denuncias por estafa, en busca de determinar la responsabilidad penal de la detenida.

Aunque no cuenta con antecedentes penales, ahora acumula varias denuncias en su contra y deberá responder ante la Justicia.