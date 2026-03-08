Policiales
08 de marzo de 2026 - 01:00

Brutal crimen de una mujer en Bañado Sur deja un deenido.

Una policía de Homicidios en la Morgue Judicial, por el crimen de María Leticia Sánchez, ocurrido en el Bañado Sur.
Una mujer que aparentemente era una adicta al crack fue asesinada brutalmente en el Bañado Sur de Asunción. Ayer a la tarde fue detenido el supuesto autor.

La víctima de aparente feminicidio fue identificada como María Leticia Sánchez, de 33 años, alias Leti, quien fue encontrada completamente golpeada en la madrugada del jueves y auxiliada por vecinos hasta el Hospital General de Barrio Obrero, donde se constató su deceso.

Un informe del Departamento de Homicidios de la Policía dice que en la autopsia se determinó que la mujer presentaba lesiones y moretones en el rostro y el tórax, aunque también se detectaron fracturas de costillas.

Es decir, la víctima fue atacada salvajemente, probablemente por varias personas a la vez.

Un detenido

Debido a que se trata claramente de un homicidio, la Policía comunicó el caso a la Fiscalía.

De hecho, ya se abrió una causa penal a cargo del fiscal Joao Carlos Báez.

Precisamenfe ayer a la tarde fue detenido como sospechoso del hecho Carlos Daniel Palacios de 26 años. El procedimiento fue en el barrio Tacumbú.

Los vecinos que la llevaron al hospital llegaron a sacarle algunas palabras a Leti antes de que muriera y esta habría contado los nombres de sus verdugos.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.