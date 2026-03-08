Brutal crimen de una mujer en Bañado Sur deja un deenido.

La víctima de aparente feminicidio fue identificada como María Leticia Sánchez, de 33 años, alias Leti, quien fue encontrada completamente golpeada en la madrugada del jueves y auxiliada por vecinos hasta el Hospital General de Barrio Obrero, donde se constató su deceso.

Un informe del Departamento de Homicidios de la Policía dice que en la autopsia se determinó que la mujer presentaba lesiones y moretones en el rostro y el tórax, aunque también se detectaron fracturas de costillas.

Es decir, la víctima fue atacada salvajemente, probablemente por varias personas a la vez.

Un detenido

Debido a que se trata claramente de un homicidio, la Policía comunicó el caso a la Fiscalía.

De hecho, ya se abrió una causa penal a cargo del fiscal Joao Carlos Báez.

Precisamenfe ayer a la tarde fue detenido como sospechoso del hecho Carlos Daniel Palacios de 26 años. El procedimiento fue en el barrio Tacumbú.

Los vecinos que la llevaron al hospital llegaron a sacarle algunas palabras a Leti antes de que muriera y esta habría contado los nombres de sus verdugos.