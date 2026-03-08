Investigan muerte de un policía en Gral. Morínigo

La víctima fue identificada como el suboficial Édgar Escurra, quien prestaba servicio en la Comisaría N. 18° Cantina Cue, de la localidad de Tavai.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del arroyo Pirapó-mi, cerca de un sitio donde se encuentra una imagen de la Virgen, según los primeros datos recabados por los investigadores.

De acuerdo con informes preliminares, el uniformado se encontraba libre de servicio en el momento en que ocurrió el incidente. Tras el disparo, el agente fue auxiliado por personas que se encontraban en la zona y trasladado de urgencia hasta el Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso al centro asistencial. El reporte médico señala que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza.

En el marco del procedimiento, efectivos policiales detuvieron a un menor de edad como el principal sospechoso del hecho. El adolescente también es oriundo de General Morínigo y quedó a disposición del Ministerio Público. Pocas horas después fue liberado por disposición del agente fiscal José Núñez, tras cambiar las hipóteis sobre el movil del hecho.

