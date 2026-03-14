Areguá: condenan a 10 años de cárcel a un hombre que causó ceguera a su víctima

El fiscal de Luque Augusto Ledesma Blasser obtuvo una condena de 10 años de pena privativa de libertad para Néstor Fabián López, quien fue hallado culpable de la comisión del hecho punible de lesión grave. La víctima fue Osvaldo Careaga Báez, quien quedó con discapacidad visual permanente a consecuencia del hecho.

Durante el juicio, el agente del Ministerio Público demostró la responsabilidad penal del acusado mediante varias pruebas e informes médicos, según detalla la Fiscalía.

Los antecedentes del caso datan del 22 de octubre de 2022 en el barrio San Miguel de la ciudad de Areguá, cuando Néstor Fabián López apuntó con una escopeta hacia una motocicleta y realizó disparos con balines de goma, los cuales impactaron en el rostro de Osvaldo Careaga Báez, quien se desplazaba a bordo de su vehículo y cayó al pavimento a consecuencia de las heridas.

Asimismo, se pudo determinar que, previamente, el ahora condenado había exigido a la víctima la suma de 20.000 guaraníes en concepto de “peaje”. Posteriormente, se acercó nuevamente a Careaga Báez, quien ya se encontraba herido en el suelo, y efectuó otros dos disparos. Los proyectiles afectaron gravemente ambos ojos de la víctima, provocándole daños irreversibles que derivaron en la pérdida total de la visión.

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Pena máxima

En sus alegatos finales, el fiscal Ledesma Blasser solicitó la pena máxima de 10 años de pena privativa de libertad por la comprobada participación del acusado en el hecho punible de lesión grave y el Tribunal de Sentencia Colegiado de Luque, presidido por la magistrada Nancy Adorno e integrado por las juezas Isabel Meza y Carmen Melgarejo, hizo lugar al pedido fiscal y dictó la condena.

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