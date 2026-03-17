Policía encuentra 35 cédulas en un aguantadero de vehículos: hay cuatro detenidos

El reporte policial señal que los agentes de Automotores fueron alertados a través de trabajos de inteligencia e información proporcionada por fuentes humanas y localizaron el supuesto aguantadero en un inmueble ubicado sobre la calle Tajy Poty entre Tres Zorzales y Los Cedrales. La información inicial indicaba que ahí se encontraría una camioneta denunciada como hurtada.

Al llegar al sitio, los intervinientes visualizaron a cuatro personas que, al percatarse de la presencia policial, intentaron abandonar el lugar, por lo que se inició una persecución hasta un inmueble cercano donde finalmente fueron interceptados y sus ocupantes reducidos.

En el procedimiento fueron aprehendidos cuatro hombres mayores sindicados como supuestos autores de hurto. Ninguno registra órdenes de captura.

En el patio se encontraron partes de un automóvil y de una camioneta. Asimismo, se procedió a la incautación del automóvil utilizado en el intento de huida.

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Llamativa cantidad de cédulas

En el interior del patio de la vivienda se incautaron de las partes de varios vehículos denunciados como hurtados y, además, 35 cédulas de identidad y diversas otras pertenencias.

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El procedimiento quedó a cargo del personal del Departamento de Control de Automotores y los aprehendidos y las evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

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