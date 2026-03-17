¿Sebastián Marset venía a Paraguay? Esto dice la Policía boliviana

El presunto narco uruguayo Sebastián Marset fue detenido el viernes pasado en Santa Cruz, Bolivia, donde había establecido su base logística. Inmediatamente tras su captura, se lo extraditó a Estados Unidos.

El comandante general de la Policía de Bolivia, Mirko Sokol, no descartó que Marset haya operado entre su país y Paraguay. Señaló que esta hipótesis se desprende de la incautación de un avión en uno de los hangares intervenidos, donde se halló una inscripción con una corona, símbolo que el uruguayo utilizaba al autodenominarse “El rey”.

“Presumimos que sí, ya que en uno de los hangares intervenidos hemos incautado un avión en donde tenemos la certeza que era un avión en el que Marset se trasladaba, seguramente fuera de nuestro país, probablemente a Paraguay”, señaló.

Sokol explicó que esta misma marca fue encontrada en otros elementos incautados en las viviendas que pertenecían a Marset en Bolivia, lo que refuerza la idea de que el avión habría servido para trasladarse fuera del país, posiblemente hacia Paraguay.

Lea más: Polémica insinuación de vocero de Fiscalía sobre captura de Sebastián Marset

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La última vez de Marset en Paraguay

Según autoridades paraguayas, el uruguayo ingresó por primera vez a Paraguay el 8 de abril de 2018 y salió por última vez de nuestro país el 7 de junio de 2021.

En ese periodo, montó una de las estructuras de tráfico de cocaína más importantes de Sudamérica, la cual fue desmantelada en la operación “A Ultranza Py”, ejecutada el 22 de febrero de 2022.

La captura que sorprendió al narco

Con relación al operativo que permitió detener a Marset, indicó que se realizó gracias a un trabajo de inteligencia profesional y fuentes humanas. Detalló que la detención fue rápida y sin resistencia, pues Marset fue sorprendido mientras dormía en su cama.

Sokol destacó que hubo indicios de filtración que podrían haber comprometido el operativo, pero la reserva total de la información permitió que se concretara exitosamente.

Precisó que la aprehensión se concretó entre las 02:20 y 02:30 del viernes pasado.

Inteligencia y evidencias clave

El comandante, asimismo, aclaró que la captura no se realizó mediante la vigilancia de comunicaciones, sino a partir de otros elementos de inteligencia.

Entre los objetos incautados figuran dos cajas fuertes de gran tamaño y varias computadoras, cuyo análisis pericial se espera en los próximos días y que podría aportar información sobre Paraguay, Bolivia y Uruguay, según mencionó.

Además, refirió que se constató que Marset podría haber intentado huir por un pasadizo en la vivienda donde fue capturado. Destacó que la sorpresiva intervención evitó que el uruguayo se fugara por esta vía.

Posibles vínculos con el PCC

Sokol mencionó que algunas armas incautadas podrían haber sido transportadas desde Paraguay o Brasil. También indicó que existen indicios de que el esquema criminal de Marset podría estar vinculado al Primer Comando da Capital (PCC), organización criminal brasileña.

Contó que durante los operativos posteriores a la captura del uruguayo se detuvo a un alto perfil del PCC, lo que refuerza la hipótesis de la conexión del esquema de Marset con la agrupación brasileña.

Lea más: La fecha en que Sebastián Marset salió por última vez de Paraguay

El comandante resaltó que el éxito del operativo refleja el “trabajo de inteligencia exquisito y profesional” de la Policía Boliviana, así como el “valor y profesionalismo” con el que actuaron durante la intervención.