Marset está en una cárcel de mediana seguridad, a 15 kilómetros de la Casa Blanca

El que era hasta la semana pasada el narcotraficante más buscado de Sudamérica, Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 años, alias Omelet, nació en Uruguay, vivió también en Paraguay y finalmente cayó en Bolivia.

Desde 2018, cuando fundó su organización criminal, se movió también por Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela e incluso por Emiratos Árabes Unidos.

Supuestamente, compraba cocaína principalmente en Bolivia y Perú y reenviaba los cargamentos desde Paraguay a países de África y Europa. Últimamente, disfrutaba de su fortuna en Bolivia.

En Paraguay es el principal objetivo de la histórica operación A Ultranza, ejecutada en 2022, que fue producto de la mayor investigación desarrollada contra el crimen organizado, porque el caso tenía incluso conexiones políticas.

Cárcel de mediana seguridad, a 900 metros del Tribunal Federal

Tras su detención, materializada el viernes a las 02:20 en Bolivia, fue llevado ese mismo día a la oficina regional de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Perú y luego, el sábado, hasta la sede central de la misma agencia en Estados Unidos, donde permaneció hasta el domingo.

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La oficina central de la DEA queda en la ciudad de Arlington, estado de Virginia.

El lunes, Sebastián Marset compareció brevemente en el Tribunal Federal Albert V. Bryan, en la ciudad de Alexandria, siempre en el estado de Virginia, a 10 kilómetros de la base de la DEA.

Estuvo en el edificio judicial solo entre las 13:18 y 13:21, hora local, es decir, 12:18 hasta 12:21 de Paraguay.

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Participaron de la diligencia la fiscala federal Catherine Rosenberg, una de las que lleva la causa contra Marset, y la defensora pública federal Cadence Mertz, quien asistió al uruguayo porque aún no tenía en ese momento un abogado de confianza.

En ese acto procesal simplemente le informaron sobre el cargo de conspiración de lavado de dinero que pesa contra él y luego ya lo dejaron depositado en el Centro de Detención para Adultos William Gene Truesdale, también en la ciudad de Alexandria, a solo 900 metros del Tribunal Federal.

La cárcel donde está alojado Marset lleva el nombre de un policía que fue asesinado con su propia arma en 1981 por un preso al que estaba trasladando esposado, solo de una mano, por otro recluso.

El penal es administrado por la Oficina del Sheriff, es decir, la Policía local, y básicamente está catalogada como de mediana seguridad.

Marset está encerrado a solo 15 kilómetros de la famosa Casa Blanca, que es la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la capital del país, Washington DC.

La cárcel funciona habitualmente con unos 300 internos, la mayoría de ellos presos locales, es decir, de la ciudad de Alexandria, y estatales, que provienen de otras ciudades del estado de Virginia.

Sin embargo, por medio de un convenio con el Servicio de Alguaciles, también recibe y resguarda provisoriamente a reclusos del sistema federal, como es el caso de Sebastián Marset.

¿Cuánto tiempo más estará en esa prisión?

El uruguayo Sebastián Marset permanecerá detenido en la cárcel William Gene Truesdale de Alexandria al menos hasta este viernes 20 de marzo, cuando debe comparecer de nuevo en el Tribunal Federal de dicha ciudad.

La audiencia está fijada para las 14:00 local (13:00 de Paraguay).

En esa diligencia, seguramente sí ya va a estar presente el juez federal que va a entender en la causa de Marset.

En teoría, también ya van a prestarle asistencia su antiguo abogado, el uruguayo Santiago Moratorio, y los nuevos integrantes del equipo jurídico, el también uruguayo Rodrigo Da Silva y los estadounidenses Michael Padula y Jean Rossi.

Moratorio presentó públicamente ayer en una conferencia de prensa en Uruguay a sus colegas Da Silva y Padula, y reveló que Rossi ya está con Marset en Estados Unidos.

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“En ningún momento nuestro defendido hizo ninguna declaración”, dijo el abogado Moratorio en esa conferencia de prensa, en la que intentó instalar que su cliente aún no se acogió a la delación premiada o a otra figura similar en Estados Unidos.

El propio Tribunal Federal donde se tramita la causa de Sebastián Marset informó el lunes en un comunicado que “si es declarado culpable, Marset enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión”.