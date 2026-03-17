La historia de Tatiana, hermana del capturado Sebastián Marset

Un fuerte operativo policial fue desplegado a las 3:00 (4:00 de Paraguay) del viernes 13 de marzo por la policía boliviana. El procedimiento se centró en el tercer anillo externo de Santa Cruz de la Sierra, en el barrio Las Palmas, específicamente en la zona del antiguo mercado de Abasto. En la zona se intervinieron dos puntos, uno de ellos donde estaba oculto el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (34) y el otro, donde estaban los encargados de su seguridad.

El primer punto intervenido fue la casa de seguridad, ubicada a pocas cuadras de la Fiscalía Antidrogas, donde cayeron presos los colombianos Yeison Javier Ortega Álvarez (36) y Jaime Andrés Rodríguez Plata (25), el venezolano Maiker Samir Torres Salgado (30) y la uruguaya Tatiana Verónica Marset Alba (22).

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Una vez identificada la mujer, su detención cobró mayor relevancia para las autoridades bolivianas dentro del operativo, especialmente por su apellido pues significaba un vínculo bastante cercano con Sebastián Marset, detenido en el segundo punto para posteriormente ser extraditado a los Estados Unidos a través del Aeropuerto Internacional de Viru Viru, escoltado por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Tras tenerla plenamente identificada, autoridades de Bolivia iniciaron las investigaciones sobre la función que cumplía Tatiana Marset Alba dentro de la organización liderada presuntamente por su medio hermano Sebastián Marset, quien era buscado por Paraguay en el caso A Ultranza Py desde el 2022.

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La uruguaya Tatiana Marset deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 6 meses, mientras dure la investigación en su contra, en el centro penitenciario Palmasola de Bolivia.

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¿Quién es Tatiana Marset?

La mujer uruguaya Tatiana Verónica Marset Alba, de 22 años, es hermana de Diego Nicolás Marset Alba, de 25 años. El último fue imputado por el fiscal Deny Yoon Pak el 22 de febrero de 2022 por el caso A Ultranza Py, por los hechos de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.

De hecho Diego Marset fue apresado en una lujosa casa de Foz de Yguazú por la policía de Brasil, en diciembre de 2023. Sin embargo, fue liberado tiempo después al constatarse que la identidad brasileña que portaba era original. De él se presume que cometió ilícitos mientras Sebastián Marset estuvo prófugo.

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Tatiana Marset además es media hermana del uruguayo Sebastián Marset, considerado el líder de una megaestructura que entre 2020 y 2021, en sociedad con el paraguayo acusado Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, habría obtenido una ganancia de US$ 18.429.500 por enviar cocaína a África y US$ 433.500.000 por remitir esa droga a Europa.

Si bien Tatiana Verónica Marset Alba cayó en Bolivia, las primeras pesquisas relacionadas a ella dan cuenta de que también estuvo moviéndose por otros países como Uruguay y también Paraguay.

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Mientras estuvo al lado de su medio hermano Sebastián Marset, cumplió el rol de confianza extrema y presuntamente coordinaba labores de seguridad para la movilización del propio Sebastián y otros allegados a él tanto en el país donde el mismo finalmente fue capturado como hacia el exterior.

Media hermana de Sebastián Marset estuvo en Paraguay

En la República del Paraguay existen registros migratorios que dan cuenta de que Tatiana Verónica Marset Alba ingresó a nuestro país el 4 de junio de 2021, es decir, cuando tenía 17 años. El trámite de entrada a suelo nacional lo llevó a cabo en el puesto del Puente Internacional de la Amistad con su pasaporte paraguayo.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes judiciales, su ingreso a Paraguay habría sido con la finalidad de festejar su cumpleaños número 18 y su mayoría de edad, teniendo en cuenta que gran parte de su núcleo familiar y, principalmente, su medio hermano Sebastián Marset junto con su pareja Gianina García Troche con sus hijos, se habían instalado en el país.

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Tatiana Marset estuvo en territorio paraguayo aproximadamente cinco meses, teniendo en cuenta que el 14 de noviembre de 2021 abandonó el país a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. En esa ocasión abordó un vuelo con destino a Montevideo, Uruguay, según publica el medio Portal Montevideo.

Desde entonces, se presume, que Tatiana Marset se mantuvo recorriendo por los territorios de Bolivia, Uruguay y Paraguay. En cuanto a nuestro país, se presume que habría vuelto a ingresar en otras oportunidades, pero ya con una identidad falsa.

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Si bien en el marco de la operación A Ultranza Py, Tatiana Marset, no fue tenida en cuenta dentro del esquema organizacional no se descarta que tras los eventos del 22 de febrero del 2022 se haya acercado más a su medio hermano Sebastián Marset, haya integrado y colaborado en la operatividad de la red criminal.

Por otra parte, no se descarta tampoco que Tatiana Marset dejara de desplazarse de país a país luego de que Gianina García Troche fuera detenida el 17 de julio de 2024 en Madrid, España, y extraditada posteriormente a Paraguay, el 20 de mayo de 2025. Desde entonces habría permanecido oculta junto con Sebastián Marset.

Su proceso en Bolivia tras captura de Sebastián Marset

De acuerdo con lo que habían manifestado, en conferencia de prensa, días atrás el comandante general de la Policía boliviana, Mirko Sokol, y el fiscal general Roger Mariaca, Tatiana Verónica Marset Alba no solo era integrante del entorno familiar, sino que también cumplía funciones operativas en la seguridad del considerado “capo” del narcotráfico.

La hipótesis de que era parte del ala logística y de seguridad del grupo de su medio hermano Sebastián Marset, cobra fuerza en base a que en el sitio donde cayó detenida, considerado como un búnker, se incautaron metralletas, fusiles tipo AK-47, pistolas con sus respectivas municiones y máscaras de silicona hiperrealistas.

Tras la presentación de Tatiana Marset, Yeison Ortega, Jaime Rodríguez y Maiker Torres, lo que más llamó la atención de autoridades y miembros de la prensa fue la actitud de la joven uruguaya, a quien se la vio sonriente. Esto se viralizó rápidamente por redes sociales y algunos incluso tomaron como una actitud desafiante o expresión de nerviosismo.

Tanto Tatiana Marset como los otros tres extranjeros detenidos, enfrentan un proceso penal por los hechos punibles de tráfico de armas, organización criminal y asociación delictuosa. En ese contexto, se dictó su prisión preventiva en el centro penitenciario Palmasola.