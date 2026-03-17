Estos son los detalles de la audiencia de Marset ante la Justicia de EE.UU.

El presunto narcotraficante Sebastián Marset tuvo su primer cara a cara con la justicia de los Estados Unidos el pasado lunes. El uruguayo de 34 años se presentó ante el juez federal William B. Porter en la ciudad de Alexandria, Virginia.

La comparecencia fue sumamente breve. Según los registros oficiales, el acto judicial arrancó a las 13:18 y terminó a las 13:27. En esos escasos nueve minutos, Marset no tuvo mucho que decir. Debido a que su lengua materna es el español, contó con la asistencia de una intérprete judicial.

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En esta primera etapa, conocida como “comparecencia inicial”, el juez le leyó sus derechos y le informó formalmente de qué se lo acusa. Se mencionaron conspiración para el lavado de dinero.

Se trata de una acusación pesada que vincula el movimiento de millones de dólares provenientes del tráfico de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

¿Dónde será recluido Marset?

Por ahora, Marset no se presentó con un abogado de confianza. Según el acta de la comparecencia, el tribunal le asignó temporalmente a la defensora pública Cadence Mertz, aunque esto es solo hasta que el acusado pueda contratar a su propio equipo legal.

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La fiscalía, representada por Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg solicitó que Marset no reciba ningún beneficio de libertad ambulatoria. El argumento es porque existe un altísimo riesgo de fuga.

Esta propuesta se dio reniendo en cuenta sus antecedentes como fugitivo internacional y su capacidad económica. El magistrado William B. Porter decidió que el uruguayo sea remitido de inmediato a la custodia de los Marshals, o alguaciles federales de EE.UU.

Los documentos oficiales no especifican el nombre de la cárcel o el centro de reclusión exacto donde Marset será recluido.

¿Cuándo será su próxima audiencia?

Los documentos judiciales mencionan que la organización de Marset movía “toneladas de cocaína” y que utilizaba un complejo sistema de empresas fachada y facturas falsas para blanquear el dinero sucio. Su socio cercano, Federico Santoro Vassallo, ya fue condenado en este mismo caso a 15 años de prisión en 2025.

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Marset, por su parte, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel si es hallado culpable.

El juez ya marcó que la próxima cita es una audiencia de detención fijada para el viernes 20 de marzo a las 14:00 en la misma sede judicial.

En esa reunión se decidirá formalmente cómo Marset enfrentará todo su proceso judicial.