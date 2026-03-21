Padre e hijo detenidos por delivery de drogas en la ciudad universitaria

Los detenidos fueron identificados como Junior Osmar Acosta Domínguez (27) y su progenitor Osmar Javier Acosta Torres (60), domiciliados en la misma vivienda donde también se encontraron más de siete kilos y medio de marihuana, equivalente a unos 900 dosis, 16 cajas de disonmilan y dinero en efectivo, unos G. 2.436.000 presuntamente producto de las ventas efectuadas antes del procedimiento.

Agentes del departamento Antinarcóticos de la Policía recibieron la denuncia sobre las operaciones al margen de la ley de padre e hijo, quienes supuestamente estaban distribuyendo todo tipo de estupefacientes en la ciudad universitaria.

Denuncia de vecinos

Supuestamente, los sospechosos operan tipo delivery en automóviles y motocicletas: luego de un trabajo de vigilancia y seguimiento de varios día, finalmente los agentes de antidrogas confirmaron las denuncia y en la tarde-noche del viernes, con el acompañamiento de la fiscala Julia Báez allanaron el lugar.

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Ambos sospechosos fueron tomados por sorpresa con abundante evidencias sobre sus actividades, y llevado a la base de la unidad policial juntamente con las evidencias incautadas, según informaron.