Concepción: aprehenden a dos hombres y recuperan objetos hurtados de una escuela rural

El hurto de alimentos, de una heladera y de varias ollas del interior de la escuela básica número 1.726, ubicada en el distrito de Loreto, fue denunciado en la mañana de este domingo. Policías de la subcomisaría número 20, ubicada en la comunidad denominada Frontera Kurusu Ñu y del departamento de Investigaciones, iniciaron las pesquisas del caso.

De acuerdo a la denuncia, el hurto habría ocurrido en la madrugada de hoy. En la zona se encontraron huellas de al menos un vehículo en el cual se habrían llevado una heladera, 3 garrafas de 13 kilos cada uno, 3 ollas de aluminio y una olla a presión, todos propiedad de la empresa Blanca Nieves, encargada de la provisión de alimentos para los alumnos de la escuela.

Lo que dice el informe policial

El informe del departamento de Investigaciones señala: “tras realizar las averiguaciones correspondientes, se pudo obtener los datos de los posibles supuestos autores del hecho. Inmediatamente nos constituimos hasta la localidad de Jhugua Rivas San José Obrero, pudiendo observar circular por la ruta terraplenada un automóvil de la marca Toyota, modelo Spacio, el cual fue interceptado, procediendo a la identificación de los ocupantes, quienes se trata de Dionicio Alvarenga Vera, de 33 años, conductor del vehículo, y su acompañante Dionicio Sánchez Ozuna, de 32 años”, indica el escrito.

Lea más: Un detenido tras sicariato en Pedro Juan

Dentro del vehículo los policías encontraron una heladera que estaba tapada con una sábana. El electrodoméstico tenía las características de uno de los objetos denunciados como hurtados de la escuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Uno de los aprehendidos, identificado como Dionicio Sánchez Ozuna, manifestó de forma voluntaria y espontánea que los demás objetos hurtados se encontraban guardados en un gallinero en el fondo de su casa, lugar donde los intervinientes acudieron, pudiendo recuperar los objetos denunciados”, explica el informe policial.